La Arquidiócesis de Santo Domingo celebrará la Semana Vocacional y el Gran Encuentro JAMAR 2025

Bartolo García

Santo Domingo, R.D. – Octubre de 2025. La Pastoral Vocacional de la Arquidiócesis de Santo Domingo anunció oficialmente la celebración de la Semana Vocacional 2025, una jornada dedicada al discernimiento y a la promoción de las vocaciones dentro de la Iglesia, que culminará con el Gran Encuentro JAMAR 2025, un evento multitudinario de fe, esperanza y compromiso juvenil.

Durante una rueda de prensa realizada en la Sala de Prensa del Arzobispado de Santo Domingo, los organizadores informaron que la Semana Vocacional se llevará a cabo del domingo 2 al domingo 9 de noviembre, bajo el lema “Llamados a servir, iluminados por la esperanza” (cf. Romanos 5,5), con el propósito de animar a los jóvenes a descubrir su misión personal y comunitaria dentro del plan de Dios.

El Rvdo. Padre Pedro Ivam Ventura Mieses, director de la Pastoral Vocacional, explicó que esta semana “no es solo un conjunto de actividades religiosas, sino un espacio de encuentro con Cristo, que invita a los jóvenes a reconocer sus dones y ponerlos al servicio de los demás con alegría y esperanza”.

En la actividad también participaron el Rvdo. Padre Kennedy Rodríguez, director de Comunicación y Prensa de Multimedios Vida (Televida, Vida FM, Radio ABC); el Rvdo. Padre Rino Natal, párroco de Santa Ana y misionero scalabriniano; y el Rvdo. Padre Ronald De la Cruz, de la Parroquia Inmaculado Corazón de María, entre otros líderes eclesiales.

Asimismo, estuvieron presentes religiosas y servidores de distintas congregaciones, entre ellas la Hna. Magdelin Pimentel García, del Instituto de las Misioneras Parroquiales de María Auxiliadora; la Hna. Alexandra Montero Matos y la Hna. Susy Moreta Carmona, de las Hermanas de las Vírgenes del Monte Carmelo; la Hna. Carmen, de las Hijas de la Altagracia; y la Hna. Luz del Alba, Misionera del Corazón de Jesús.

El programa oficial de la Semana Vocacional incluye espacios de adoración, formación, oración comunitaria y encuentros juveniles en parroquias y centros educativos. Iniciará con una Noche de Adoración por las Vocaciones, titulada “Quédate con nosotros”, el sábado 1 de noviembre en el Seminario Menor Jesús Buen Pastor, y culminará el domingo 9 con el Gran Encuentro JAMAR 2025 en el Polieducativo Loyola.

Durante la semana, se desarrollarán actividades como el Instagram Live “Pregúntale al sacerdote y a la religiosa”, el programa radial “Entre Sacerdotes”, y visitas de seminaristas a escuelas y comunidades, promoviendo la oración por las vocaciones y la cercanía con los jóvenes.

El Gran Encuentro JAMAR 2025 —siglas de Juventud Arquidiocesana de la Mano con el Arzobispo— representa el momento culminante de la jornada. Esta gran cita reunirá a cientos de jóvenes de las parroquias de Santo Domingo para vivir una experiencia de fe junto a su pastor, Monseñor Francisco Ozoria Acosta, Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo.

El encuentro incluirá momentos de animación, oración, formación, adoración eucarística y testimonios, con la participación de delegaciones de todas las diócesis y arquidiócesis del país. Su lema, “Jóvenes, camino de esperanza” (cf. Lc 24,15), refleja el compromiso de la juventud con la misión evangelizadora de la Iglesia.

El Padre Ventura Mieses señaló que JAMAR es “una fiesta de fe donde los jóvenes redescubren que Dios los llama a transformar el mundo con amor y esperanza”. Afirmó que esta edición, la décima, tendrá un enfoque misionero y celebrará los frutos del trabajo pastoral juvenil de la arquidiócesis.

Por su parte, el Padre Kennedy Rodríguez destacó la importancia de los medios de comunicación como herramientas de evangelización y anunció que el evento será transmitido en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Arquidiócesis, permitiendo que personas de todo el país y del extranjero puedan participar virtualmente.

El enlace para la transmisión es el siguiente: 🔗 https://www.youtube.com/live/oW4v0gYARvU?si=qj6b3bkJoltHUHD2.

La Pastoral Vocacional invitó a las parroquias, colegios, movimientos juveniles y comunidades religiosas a integrarse a esta gran celebración eclesial, reafirmando el valor de la vocación como un don que fortalece la Iglesia y renueva la esperanza cristiana.

#eljacaguero #JAMAR2025 #SemanaVocacional #PastoralVocacional #ArquidiócesisDeSantoDomingo #FranciscoOzoria #JuventudCatólica #VocacionesRD #FeYEsperanza