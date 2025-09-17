Krispy Kreme transforma Santo Domingo con su colección inspirada en Hogwarts

Bartolo García

SANTO DOMINGO, RD.– La magia de Hogwarts aterrizó este martes 16 de septiembre en la tienda Krispy Kreme de la avenida Winston Churchill, donde la marca sorprendió a sus clientes con un evento temático que combinó dulzura, fantasía y mucha creatividad.

La velada presentó una colección especial inspirada en las legendarias casas de Hogwarts, ofreciendo a los asistentes una experiencia inmersiva digna de la saga que ha marcado generaciones.

Variedades de Doughnnuts Hogwarts

Los invitados disfrutaron de un ambiente cuidadosamente ambientado, con decoraciones alusivas al mundo mágico y actividades interactivas que hicieron de la noche un evento inolvidable.

Uno de los momentos más destacados fue el encendido del famoso Hot Light, que brilló con toda su intensidad para anunciar oficialmente el lanzamiento de esta propuesta especial.

“En Krispy Kreme creemos en crear momentos mágicos para nuestros clientes. Este lanzamiento es la mejor manera de combinar nuestra pasión por las donas con la fantasía que tanto nos inspira”, expresaron Isabel Turull y Marcos Sánchez, representantes de la marca en República Dominicana.

Cada dona fue presentada como un pequeño hechizo de dulzura, reflejando el compromiso de la empresa en innovar y ofrecer experiencias que trascienden lo gastronómico.

Los organizadores explicaron que esta iniciativa busca que los clientes no solo disfruten de un producto, sino que vivan una experiencia cargada de recuerdos especiales y emociones compartidas.

Con esta colección, Krispy Kreme reafirma su apuesta por la innovación constante, sorprendiendo con propuestas temáticas que conquistan a fanáticos de todas las edades.

El evento en Santo Domingo se enmarca en la estrategia global de la marca de integrar la cultura pop y el entretenimiento a sus productos, fortaleciendo su conexión con los consumidores.

Los asistentes coincidieron en que la propuesta es más que un lanzamiento: es una invitación a vivir la fantasía en cada bocado, donde la tradición de la dona glaseada se mezcla con la magia de Hogwarts.

Una marca con historia

Fundada en 1937, Krispy Kreme se ha convertido en un ícono mundial gracias a su famosa dona glaseada Original, símbolo de frescura y calidad durante más de 80 años.

Hoy la marca está presente en más de 30 países, consolidándose como una empresa que no solo vende productos, sino que ofrece experiencias memorables para sus clientes.

Desde su llegada a República Dominicana, Krispy Kreme ha continuado expandiéndose con propuestas innovadoras, llevando felicidad y momentos únicos a cada rincón donde se instala.

Con la magia de Hogwarts en sus vitrinas, la marca confirma que en cada dona hay mucho más que sabor: hay una experiencia que conecta tradición, innovación y fantasía.