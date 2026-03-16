Krispy Kreme anuncia apertura de su primer “Doughnut Theater” en Santiago

Bartolo García

La reconocida marca internacional Krispy Kreme anunció oficialmente su llegada a Santiago de los Caballeros con la apertura de su primer Doughnut Theater en la región Norte, una experiencia que permitirá a los visitantes observar en vivo el proceso de elaboración de sus famosas donas.

Con esta nueva tienda, la compañía encenderá por primera vez en la “Ciudad Corazón” el icónico letrero “Hot Now”, señal que indica que las donas están siendo preparadas y glaseadas en ese mismo momento para el público.

La apertura marcará un hito en la expansión de la marca en la República Dominicana, ya que será el primer Doughnut Theater fuera del Gran Santo Domingo y el segundo de este tipo en todo el país.

Además, la nueva sucursal se convertirá en la tienda número 21 de Krispy Kreme en territorio dominicano, consolidando el crecimiento sostenido que la empresa ha experimentado en el mercado local.

El concepto de Doughnut Theater ofrecerá una experiencia interactiva donde los clientes podrán observar cada etapa del proceso de producción, desde la mezcla de la masa hasta el glaseado final de las donas recién horneadas.

Con esta iniciativa, la empresa busca elevar la experiencia gastronómica en la región Norte y posicionar a Santiago de los Caballeros como un punto estratégico en el crecimiento de la marca en el país.

El gerente general de Krispy Kreme República Dominicana, Marcos Sánchez, destacó que la apertura representa un momento importante para la compañía y para los consumidores del Cibao.

“Santiago llevaba tiempo esperando este momento. Queremos que cada persona que visite la tienda viva la emoción de ver sus donas recién hechas y sienta que la magia sucede frente a sus ojos”, expresó Sánchez.

La llegada de la marca a Santiago responde al fuerte vínculo que ha desarrollado con los consumidores dominicanos y al crecimiento del mercado en los últimos años.

En las próximas semanas, la empresa anunciará la fecha oficial de apertura y los detalles del evento inaugural, que promete reunir a cientos de fanáticos interesados en vivir por primera vez la experiencia “Hot Now” en el Cibao.

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