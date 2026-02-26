Kanibarú celebra su novena edición con espectáculo de alto nivel en Santiago

El Gran Teatro del Cibao acogerá la plataforma líder de comparsas carnavalescas del Caribe el próximo 7 de marzo

Bartolo García

La reconocida plataforma de competencias de comparsas carnavalescas Kanibarú llega a su novena edición consolidándose como el evento más importante de su tipo en la República Dominicana y el Caribe.

El espectáculo se celebrará el 7 de marzo a las 8:00 de la noche en el emblemático Gran Teatro del Cibao, con transmisión en vivo a través de Teleuniverso Canal 29.

A lo largo de sus ediciones, Kanibarú se ha convertido en un espacio fundamental para que jóvenes talentos de distintas provincias proyecten sus habilidades en canto, danza y actuación dentro del marco del carnaval dominicano.

La CEO del proyecto, Clara Olivo, destacó que esta nueva entrega reafirma el compromiso del evento con el fortalecimiento cultural y la promoción del talento juvenil como herramienta de transformación social.

La edición 2026 contará con una conducción dinámica encabezada por Lady Álvarez, Bray Vargas, Brenda Sánchez, Yulay Piña y La Pitonisa, quienes aportarán energía y entretenimiento al escenario.

En la alfombra roja estarán Aneudy Cruz, Steven Escorche, Marielis Jiménez y Luisana Joaquín, encargados de recibir a las comparsas y personalidades invitadas.

En esta ocasión participarán doce comparsas procedentes de Santiago, San Francisco de Macorís, Monte Plata, San Cristóbal, Samaná, Nizao, Don Gregorio de Nizao, Sánchez Ramírez, Cotuí y Haina, entre otras localidades.

Cada agrupación presentará propuestas cargadas de creatividad, música, coreografía y vestuarios que exaltan la riqueza del carnaval dominicano.

El jurado estará compuesto por destacadas figuras del arte y el espectáculo, quienes evaluarán el desempeño, originalidad y puesta en escena de las comparsas participantes.

Kanibarú cuenta con el respaldo de diversas empresas e instituciones aliadas, consolidándose como una plataforma cultural de referencia que fortalece la identidad, el orgullo y la proyección del carnaval dominicano a nivel nacional e internacional.