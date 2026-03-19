Justicia Social acata fallo del TSE y reafirma su compromiso con la transparencia

Bartolo García

Santo Domingo.– El partido Justicia Social reiteró su compromiso con la transparencia y el respeto institucional tras la reciente decisión del Tribunal Superior Electoral sobre una acción de amparo de acceso a la información pública.

A través de un comunicado oficial, la organización informó que acatará la sentencia en todas sus partes y procederá a entregar las informaciones requeridas conforme a los procedimientos legales establecidos.

El partido destacó que la decisión del TSE acogió parcialmente sus planteamientos, delimitando de forma clara el alcance de la información a suministrar y los plazos para su entrega.

Asimismo, valoró que el tribunal reconociera la necesidad de proteger datos personales sensibles, como números de cédula, direcciones y datos bancarios, garantizando la confidencialidad de la información privada.

Justicia Social también subrayó que el tribunal validó la entrega previa de informes financieros correspondientes al período enero-julio de 2025, lo que, según indicó, evidencia su compromiso con la rendición de cuentas.

En ese sentido, explicó que la nueva disposición establece la entrega de los meses restantes del año, es decir, de agosto a diciembre de 2025.

De igual forma, resaltó que el TSE confirmó un plazo de quince días hábiles para la entrega de la información, en lugar de cinco días, ajustándose a lo dispuesto por la legislación vigente.

Finalmente, la organización reafirmó su vocación de actuar con ética, responsabilidad y apego a la ley, asegurando que continuará trabajando por el fortalecimiento institucional y la confianza ciudadana.

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