Julio Rodríguez y Jorge Polanco brillan en la victoria de Mariners sobre Tigers

Bartolo García

Seattle. – En una noche de emociones intensas en el T-Mobile Park, los Seattle Mariners lograron emparejar su serie divisional frente a los Detroit Tigers al imponerse 3-2, gracias a un doble remolcador de Julio Rodríguez en la octava entrada y al poder ofensivo del dominicano Jorge Polanco, quien disparó dos jonrones.

El encuentro estuvo marcado por la tensión desde los primeros episodios. Con la serie en desventaja para Seattle tras caer en el Juego 1 en entradas extras, el equipo salió decidido a recuperar terreno frente a su público.

Dos HR de Jorge Polanco… después lo empató Tigers y al final llegó Julio Rodríguez para retomar la ventaja y empatar la serie ⚾️🔥



.#VamoAhí



pic.twitter.com/DBLjOmUI1r — Ismael Rocket Valdez (@valdezrocket) October 6, 2025

La figura de Polanco se hizo sentir temprano, cuando conectó su primer cuadrangular para abrir la pizarra y dar ventaja a los locales. Más adelante, volvió a demostrar su poderío con un segundo vuelacercas que lo colocó en un club selecto dentro de la historia de la franquicia.

Con sus dos batazos de vuelta completa, Polanco se convirtió en apenas el cuarto jugador de los Mariners con un juego de múltiples jonrones en postemporada, uniéndose a leyendas como Ken Griffey Jr., Edgar Martínez y Jay Buhner, quienes lograron la hazaña en 1995.

Por su parte, el abridor dominicano Luis Castillo mantuvo en cero a los Tigers durante varias entradas, mostrando control y dominio en cada lanzamiento. Tres relevistas lo respaldaron antes de que el bullpen cediera el empate en la parte alta de la octava.

Detroit reaccionó con fuerza en ese episodio. El venezolano Gleyber Torres abrió con base por bolas, seguido por un batazo de Riley Greene que terminó en error del primera base Josh Naylor. Acto seguido, Spencer Torkelson conectó un doble por la raya del jardín derecho para empatar el partido 2-2.

El suspenso creció entre los más de 47,000 fanáticos presentes, pero los Mariners respondieron de inmediato en la parte baja de la misma entrada.

El candidato al MVP, Cal Raleigh, encendió la chispa con un doble que lo llevó hasta la segunda base, deslizando de cabeza mientras la multitud rugía en el estadio. Fue entonces cuando Rodríguez tomó el protagonismo.

Con un batazo sólido al jardín izquierdo, Julio Rodríguez conectó un doble productor que envió a Raleigh hasta el plato, devolviéndole la ventaja definitiva a los Mariners. La reacción del público fue ensordecedora, celebrando el golpe anímico que inclinó la balanza.

El cerrador mexicano Andrés Muñoz, a pesar de haber trabajado dos entradas en la derrota del primer juego, se mostró impecable en el noveno capítulo. Retiró a los Tigers en orden y aseguró el salvamento que empató la serie 1-1.

En la ofensiva de Detroit, el venezolano Gleyber Torres se fue de 3-1 con una anotada, el puertorriqueño Javier Báez también conectó un imparable en tres turnos, mientras que el dominicano Wenceel Pérez falló en dos oportunidades al bate.

Por Seattle, además de los destacados Polanco y Rodríguez, el mexico-cubano Randy Arozarena se fue de 4-1, el dominicano Víctor Robles de 2-0 y el venezolano Eugenio Suárez de 4-0.

Con esta victoria, los Mariners enviaron un mensaje claro: no están dispuestos a ceder terreno fácilmente. Ahora viajarán a Detroit con la serie igualada y la confianza renovada, apoyados en el poder latino que los mantiene vivos en la lucha por avanzar en la postemporada.

