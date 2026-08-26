Julio Iglesias recuerda a Dolly Parton y honra el legado de una estrella de la música

Bartolo García

Julio Iglesias dedicó un emotivo mensaje de despedida a Dolly Parton tras conocerse el fallecimiento de la legendaria cantante estadounidense a los 80 años. El intérprete español recordó la amistad y el vínculo artístico que mantuvo con la estrella del country, con quien tuvo la oportunidad de compartir una de las colaboraciones más recordadas de su carrera.

A través de sus redes sociales, Iglesias expresó su pesar y destacó el privilegio que representó cantar junto a Parton. “Querida Dolly, te has ido lejos, como todos nos iremos. Pero tu alma se ha quedado entre todas nuestras almas”, escribió el artista, quien concluyó su mensaje con las palabras: “Nos veremos otra vez. Descansa en paz”.

Dolly Parton y Julio Iglesias

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La relación musical entre ambos quedó plasmada en “When You Tell Me That You Love Me”, canción que interpretaron juntos en 1994. El tema, escrito por Albert Hammond y John Bettis y popularizado originalmente por Diana Ross, fue incluido en el álbum Crazy, de Julio Iglesias, y se convirtió en uno de los duetos destacados de aquella etapa de sus carreras.

Dolly Parton falleció este martes a los 80 años en Nashville, dejando una trayectoria de más de seis décadas que la convirtió en una de las figuras más reconocidas de la música y la cultura popular estadounidense. Nacida en Tennessee en 1946 y criada en una familia numerosa y de escasos recursos, logró abrirse camino hasta alcanzar fama internacional.

Su legado musical incluye éxitos como “Jolene”, “I Will Always Love You” y “9 to 5”, además de una extensa producción artística que superó los 100 millones de discos vendidos. Su carrera trascendió la música country y llegó también al cine y la televisión, convirtiéndola en una artista reconocida por varias generaciones.

A lo largo de su trayectoria, Parton procuró mantenerse alejada de la política partidista, pese a expresar públicamente sus opiniones sobre distintos asuntos sociales. La cantante defendió en diferentes momentos los derechos de las mujeres, trabajadores y comunidades vulnerables, mientras insistía en que respetaba la diversidad de posiciones políticas existente entre sus seguidores.

La artista llegó incluso a rechazar oportunidades que consideraba podían interpretarse políticamente, entre ellas propuestas para recibir la Medalla Presidencial de la Libertad. Su posición buscaba preservar una relación abierta con un público diverso, evitando identificarse formalmente con republicanos o demócratas.

La muerte de Dolly Parton generó numerosas expresiones de pesar y homenajes a su legado artístico, entre ellos el mensaje de Julio Iglesias, quien rescató el recuerdo de aquella colaboración musical de hace más de tres décadas. Su despedida resume el vínculo entre dos figuras internacionales cuyas voces quedaron unidas para siempre en una grabación que continúa formando parte de sus respectivas historias musicales.

Con información de actualidad.rt.com y elpais.com