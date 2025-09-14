Julio César Valentín elogia liderazgo de Carolina Mejía y la define como referente regional

Bartolo García

SANTO DOMINGO, RD.- El superintendente de Seguros, Julio César Valentín, expresó un contundente respaldo a la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, a quien calificó como una de las figuras más relevantes de la gestión pública en América Latina y el Caribe.

“A mi juicio, Carolina Mejía es un ejemplo de funcionaria, una servidora pública competente, una alcaldesa extraordinaria, un referente no solo para la nación, sino también para toda América Latina y el Caribe”, afirmó Valentín en declaraciones ofrecidas a la prensa.

El funcionario destacó que Mejía ha demostrado una capacidad de gestión sobresaliente, consolidándose como un modelo de liderazgo moderno, cercano y comprometido con las necesidades de la ciudadanía.

Valentín recordó que la alcaldesa ha impulsado proyectos transformadores en el Distrito Nacional, combinando eficiencia administrativa con sensibilidad social, lo que la convierte en una figura de referencia tanto para el país como para la región.

En su valoración, subrayó que Carolina Mejía ha sabido equilibrar el desarrollo urbano con políticas inclusivas, fomentando espacios más seguros, sostenibles y accesibles para todos los habitantes de la capital dominicana.

“Carolina representa lo que significa servir con integridad y visión. Sus logros hablan por sí mismos y son reconocidos más allá de nuestras fronteras”, puntualizó el superintendente.

Las declaraciones de Valentín fueron interpretadas como un reconocimiento al papel que juega la alcaldesa no solo en la administración municipal, sino también en el fortalecimiento de la democracia local y la proyección internacional de Santo Domingo.

El superintendente de Seguros insistió en que el país necesita líderes con la capacidad de inspirar confianza, generar consensos y mantener una gestión transparente, virtudes que asegura ha visto reflejadas en Carolina Mejía.

De igual forma, destacó que su perfil ha roto paradigmas tradicionales, mostrando que es posible liderar con firmeza y cercanía, en un estilo que conecta con diversos sectores sociales y políticos.

Valentín aseguró que la proyección de Mejía trasciende lo partidario, al convertirse en un símbolo de gobernanza efectiva y humanizada, cualidades que considera vitales para los nuevos tiempos en la región.

El funcionario resaltó que figuras como ella contribuyen a que la República Dominicana sea vista como un país que apuesta a la innovación y la inclusión en la gestión pública.

En este sentido, manifestó que el reconocimiento a su labor se refleja tanto en la confianza de los ciudadanos como en la atención que ha despertado en escenarios internacionales de discusión sobre el rol de las ciudades.

Finalmente, Valentín reiteró su convicción de que Carolina Mejía seguirá marcando pautas en la gestión pública y aportando a la construcción de un país más justo, moderno y con liderazgo regional.