Juan Soto entra a la historia con su primer 30-30 en Grandes Ligas

Bartolo García

FILADELFIA – El béisbol de Grandes Ligas volvió a escribir un capítulo memorable con el dominicano Juan Soto, quien alcanzó por primera vez en su carrera el exclusivo club 30-30, un hito reservado para peloteros que conectan al menos 30 jonrones y roban 30 bases en una misma campaña.

El logro se produjo el martes en el Citizens Bank Park, durante el partido entre Mets y Filis, pese a que el marcador no favorecía a Nueva York, que caía por cinco carreras.

Soto robó la tercera base en la parte alta del octavo inning, cuando el lanzador Tanner Banks estaba en la lomita, marcando así su estafa número 30 de la temporada.

Juan Soto is the first player to reach 30 HR and 30 SB this season 😤 pic.twitter.com/BJRDa1bqdn — MLB (@MLB) September 10, 2025

Con esa acción, el toletero dominicano se unió a una lista muy corta de jugadores de los Mets que han logrado el 30-30: Darryl Strawberry, Howard Johnson (en tres ocasiones), David Wright y el puertorriqueño Francisco Lindor.

El dominicano no solo entró en ese grupo de élite, sino que también mantiene abierta la posibilidad de alcanzar una marca aún más rara: el club 40-30. Con 38 jonrones y 30 robos, le faltan apenas dos estafas para sumarse a una lista que solo registra 15 temporadas en toda la historia de MLB.

Entre los nombres ilustres que han alcanzado ese nivel están Hank Aaron, Alex Rodríguez y Shohei Ohtani, lo que demuestra la magnitud del logro que persigue Soto.

El robo histórico ocurrió en un momento simbólico. Con su equipo abajo 7-2, el dominicano no bajó la intensidad y mostró la misma agresividad que lo ha caracterizado desde su llegada a las mayores.

Más allá de la derrota, los fanáticos de los Mets celebraron el gesto y reconocieron el valor de un jugador que sigue escribiendo su propia leyenda con la camiseta neoyorquina.

La temporada 2025 ha sido una de las más completas para Soto, quien combina poder con velocidad, dos atributos que rara vez se encuentran en un mismo pelotero de forma tan equilibrada.

Su consistencia en el plato, junto con su capacidad para tomar bases adicionales, lo posicionan como uno de los referentes ofensivos más temidos de la liga.

Los Mets, que atraviesan una campaña llena de altibajos, encuentran en el dominicano un motivo de orgullo y esperanza para el futuro inmediato.

Mientras tanto, Soto continúa sumando logros a una carrera que, con apenas 26 años, ya lo coloca en conversaciones históricas junto a algunos de los mejores de todos los tiempos.

El club 30-30 no solo engrandece su hoja de vida, sino que también reafirma la presencia dominicana en el más alto nivel del béisbol mundial.

#eljacaguero #JuanSoto #MLB #Mets #BeisbolDominicano