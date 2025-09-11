Jóvenes talentos brillan en apertura del Tour Nacional Juvenil de Golf

Bartolo García

La Romana, RD. – La Romana fue escenario de la primera parada del Tour Nacional Juvenil 2025-2026 de la Federación Dominicana de Golf (Fedogolf), un evento que reunió a decenas de jóvenes atletas en el prestigioso campo The Links de Casa de Campo Resort & Villas.

El gran protagonista en la rama masculina fue Waldo Aguasvivas Arias, quien conquistó la categoría U18 tras dos rondas muy disputadas, con tarjetas de 70 y 77 golpes, acumulando un total de +5 sobre el par. Su consistencia le aseguró la primera victoria del calendario juvenil.

En la rama femenina, la corona fue para María Fernanda Fernández, que brilló en la categoría U18 con un juego sólido y preciso. Con rondas de 79 y 75 golpes, se colocó en lo más alto del podio y arrancó la temporada con paso firme.

El torneo reunió a cerca de 50 niños y jóvenes entre los 4 y 18 años, marcando oficialmente el inicio de la nueva temporada del golf juvenil en la República Dominicana, un circuito que cada año gana mayor relevancia.

De izquierda a derecha: Dr. Arturo Medero director padres voluntarios, María Fernanda Fernández, ganadora del primer lugar categoría U18.

Los participantes de las categorías U18, U15 y U13 disputaron dos rondas de 18 hoyos entre sábado y domingo, mientras que los más pequeños —los llamados “Pipiolos”— se midieron en formatos adaptados: U10 y U8 con 9 hoyos, y U6 con 5 hoyos.

La modalidad de juego fue Stroke Play en todas las divisiones, un formato que premia la consistencia y el control del campo, poniendo a prueba la concentración de los jóvenes golfistas.

La organización estuvo encabezada por Pedro Peña, director ejecutivo juvenil de Fedogolf, y el doctor Arturo Medero, director de los padres voluntarios, con el apoyo del juez de reglas Tulio Luna y un entusiasta equipo de padres colaboradores.

En los resultados masculinos, además de Aguasvivas, destacaron Santino Doglioli, quien finalizó segundo en la U18 con rondas de 79 y 70, y George Morales, tercero con dos tarjetas de 75 golpes. En U15, el campeón fue Agustín Pérez con 79-76, seguido por Alejandro Balbuena y José Manuel Herrera.

La categoría U13 vio el triunfo de Luis Peralta, mientras que en U10, Rodion Komnatnyl se llevó los honores. Gustavo Rojas dominó en U8 y Felipe Pichardo en U6, confirmando la diversidad y amplitud del semillero de Fedogolf.

En la rama femenina, Fernández fue escoltada en U18 por Mar Caimari, mientras que en U15, Sara Sabillón se adueñó del primer lugar con un desempeño constante. Otras campeonas fueron Miranda Mederos (U13), Uliana Skrypal (U10), María Carolina Cohen (U8) y Olivia Rojas (U6).

El evento reflejó la apuesta de Fedogolf por fomentar el desarrollo deportivo desde edades tempranas, ofreciendo un espacio competitivo que a la vez impulsa la formación personal y los valores del golf.

La federación expresó su agradecimiento a Casa de Campo Resort & Villas, Banreservas, Mapfre, HIT, IQtek, Mastercard, Mitre, Equifax, Tpack, Hoyo 20, ARS Abel González y demás patrocinadores que hicieron posible la jornada.

La próxima parada del Tour Nacional Juvenil está pautada para los días 11 y 12 de octubre en el campo Punta Blanca Golf Club, en Punta Cana, donde se espera una participación igual de entusiasta y resultados aún más reñidos.