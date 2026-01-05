Banco Popular
Close Menu
Nacionales

Jorge Subero Isa asume la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo y Antoliano Peralta es designado ministro de Justicia

Abinader reorganiza el tren jurídico del Estado con nuevos nombramientos clave
No hay comentarios3 Mins Read
Jorge Subero Isa eljacaguero
Jorge Subero Isa

Bartolo García

El presidente Luis Abinader dispuso una reorganización estratégica del área jurídica del Estado mediante el Decreto núm. 1-26, con el objetivo de fortalecer la institucionalidad y adecuar el sistema de justicia al marco legal vigente.

A través de esta disposición, el mandatario designó a Jorge Subero Isa como nuevo consultor jurídico del Poder Ejecutivo, función desde la cual brindará asesoría legal directa a la Presidencia de la República.

El decreto también establece el nombramiento de Antoliano Peralta Romero como ministro de Justicia, en cumplimiento de la Ley núm. 80-25, Orgánica del Ministerio de Justicia, promulgada en agosto de 2025.

Antoliano Peralta eljacaguero
Antoliano Peralta

Con estas designaciones, el Gobierno busca consolidar una estructura jurídica más eficiente, coherente y alineada con los principios constitucionales y el fortalecimiento del Estado de derecho.

La designación de Jorge Subero Isa coloca al frente de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo a una de las figuras más influyentes del sistema judicial dominicano, ampliamente reconocida por su trayectoria y aportes institucionales.

Subero Isa fue presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial durante catorce años, desde 1997 hasta 2011, período marcado por profundas reformas y procesos de modernización del sistema judicial.

Durante su gestión, impulsó el fortalecimiento de la carrera judicial, promovió la independencia del Poder Judicial y contribuyó a la consolidación de una justicia más profesional y transparente.

Además de su experiencia en la judicatura, Subero Isa ha desarrollado una amplia labor académica como catedrático universitario, conferencista y autor de numerosas obras en derecho constitucional y administrativo.

Por su parte, el nombramiento de Antoliano Peralta Romero como ministro de Justicia marca un paso decisivo en la puesta en funcionamiento de esta nueva cartera, creada para coordinar y articular las políticas públicas del sistema de justicia.

Peralta Romero es abogado litigante con una reconocida trayectoria en el ejercicio profesional y en la consultoría jurídica de entidades públicas y privadas, con especial énfasis en el ámbito electoral.

En el plano gremial, ha ocupado cargos relevantes como vicepresidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana y secretario general de la Asociación de Abogados de la República Dominicana.

Es doctor en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y posee un máster en Derecho Administrativo y Gestión Municipal por la Universidad de Castilla-La Mancha, en España.

Antes de su designación como ministro de Justicia, Peralta Romero se desempeñaba como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, cargo para el cual fue nombrado mediante el Decreto núm. 324-20, el 16 de agosto de 2020.

Con estos movimientos, el presidente Abinader reafirma su apuesta por perfiles de amplia experiencia y solvencia técnica, en un momento clave para la consolidación del Ministerio de Justicia y la coherencia normativa del Poder Ejecutivo.

Las nuevas designaciones refuerzan la agenda gubernamental orientada a la modernización institucional, la seguridad jurídica y el fortalecimiento de la confianza ciudadana en las estructuras del Estado dominicano.

Share.

El Jacaguero es una fuente de noticias en línea que se especializa en brindar a sus lectores las últimas novedades sobre la República Dominicana.

Add A Comment
Leave A Reply