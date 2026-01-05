Jorge Subero Isa asume la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo y Antoliano Peralta es designado ministro de Justicia

Bartolo García

El presidente Luis Abinader dispuso una reorganización estratégica del área jurídica del Estado mediante el Decreto núm. 1-26, con el objetivo de fortalecer la institucionalidad y adecuar el sistema de justicia al marco legal vigente.

A través de esta disposición, el mandatario designó a Jorge Subero Isa como nuevo consultor jurídico del Poder Ejecutivo, función desde la cual brindará asesoría legal directa a la Presidencia de la República.

El decreto también establece el nombramiento de Antoliano Peralta Romero como ministro de Justicia, en cumplimiento de la Ley núm. 80-25, Orgánica del Ministerio de Justicia, promulgada en agosto de 2025.

Antoliano Peralta

Con estas designaciones, el Gobierno busca consolidar una estructura jurídica más eficiente, coherente y alineada con los principios constitucionales y el fortalecimiento del Estado de derecho.

La designación de Jorge Subero Isa coloca al frente de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo a una de las figuras más influyentes del sistema judicial dominicano, ampliamente reconocida por su trayectoria y aportes institucionales.

Subero Isa fue presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial durante catorce años, desde 1997 hasta 2011, período marcado por profundas reformas y procesos de modernización del sistema judicial.

Durante su gestión, impulsó el fortalecimiento de la carrera judicial, promovió la independencia del Poder Judicial y contribuyó a la consolidación de una justicia más profesional y transparente.

Además de su experiencia en la judicatura, Subero Isa ha desarrollado una amplia labor académica como catedrático universitario, conferencista y autor de numerosas obras en derecho constitucional y administrativo.

Por su parte, el nombramiento de Antoliano Peralta Romero como ministro de Justicia marca un paso decisivo en la puesta en funcionamiento de esta nueva cartera, creada para coordinar y articular las políticas públicas del sistema de justicia.

Peralta Romero es abogado litigante con una reconocida trayectoria en el ejercicio profesional y en la consultoría jurídica de entidades públicas y privadas, con especial énfasis en el ámbito electoral.

En el plano gremial, ha ocupado cargos relevantes como vicepresidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana y secretario general de la Asociación de Abogados de la República Dominicana.

Es doctor en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y posee un máster en Derecho Administrativo y Gestión Municipal por la Universidad de Castilla-La Mancha, en España.

Antes de su designación como ministro de Justicia, Peralta Romero se desempeñaba como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, cargo para el cual fue nombrado mediante el Decreto núm. 324-20, el 16 de agosto de 2020.

Con estos movimientos, el presidente Abinader reafirma su apuesta por perfiles de amplia experiencia y solvencia técnica, en un momento clave para la consolidación del Ministerio de Justicia y la coherencia normativa del Poder Ejecutivo.

Las nuevas designaciones refuerzan la agenda gubernamental orientada a la modernización institucional, la seguridad jurídica y el fortalecimiento de la confianza ciudadana en las estructuras del Estado dominicano.