Johanna Molina alza la voz contra los feminicidios y promueve una cultura de prevención

Bartolo García

La candidata a Reina del 37.º Desfile Estatal Dominicano de New Jersey, Johanna Molina, hizo un llamado a la sociedad dominicana para unir esfuerzos frente al preocupante incremento de los feminicidios en el país, al considerar que la violencia contra la mujer requiere una respuesta firme, preventiva y coordinada de todos los sectores.

Molina, representante de la provincia Santiago Rodríguez, manifestó su preocupación tras conocerse que durante el primer semestre de 2026 se registraron 47 feminicidios íntimos, un incremento del 74 % en comparación con el mismo período del año anterior, de acuerdo con cifras divulgadas por la Fundación Vida Sin Violencia. Afirmó que detrás de cada caso hay familias destruidas y vidas que pudieron salvarse.

La aspirante aseguró que su llamado nace también desde su propia experiencia, al revelar que es sobreviviente de violencia doméstica. Explicó que, tras superar esa difícil etapa, emigró a Estados Unidos junto a su hijo, donde permaneció durante ocho meses en un refugio mientras reconstruía su vida, una vivencia que fortaleció su determinación y compromiso con otras mujeres.

Lejos de quedarse en el dolor, Molina afirmó que decidió convertir su historia en un mensaje de esperanza y prevención, promoviendo la importancia de denunciar a tiempo, buscar ayuda y fortalecer las redes de apoyo para las víctimas de violencia de género. “Muchas mujeres no llegan a tener una segunda oportunidad. Por ellas debemos actuar antes de que sea demasiado tarde”, expresó.

La licenciada en Administración Turística y Hotelera sostuvo que la educación, el acompañamiento psicológico, el fortalecimiento de las instituciones y una mayor participación comunitaria son pilares fundamentales para reducir la violencia contra la mujer. Además, explicó que su candidatura busca aprovechar la visibilidad del certamen para impulsar mensajes de respeto, dignidad y protección, especialmente dentro de la comunidad dominicana.

Johanna Molina concluyó que enfrentar la crisis de los feminicidios exige el compromiso permanente de las autoridades, las familias, las escuelas, las iglesias y la ciudadanía. A su juicio, la prevención debe convertirse en una prioridad nacional, recordando que proteger la vida de las mujeres no es solo responsabilidad del Estado, sino de toda una sociedad llamada a actuar con sensibilidad y determinación.