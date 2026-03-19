Jochy Santos recibe el máximo reconocimiento de los Premios Soberano 2026

Bartolo García

Santo Domingo.– El destacado comunicador Jochy Santos fue galardonado con el Gran Soberano 2026, la más alta distinción otorgada por la Asociación de Cronistas de Arte, en reconocimiento a su extensa y exitosa carrera en la radio, la televisión y el humor.

La premiación destacó más de 50 años de trayectoria de Santos, quien ha sido una figura clave en la evolución del entretenimiento y la comunicación en la República Dominicana.

Al recibir la estatuilla, el comunicador expresó su agradecimiento a su familia, equipo de trabajo y al público que lo ha acompañado durante toda su carrera, destacando la importancia del apoyo colectivo en su éxito.

Durante su discurso, hizo un llamado a fortalecer el respeto y elevar el nivel de la comunicación en el país, señalando que ese es uno de los mayores retos de los medios en la actualidad.

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El reconocimiento fue entregado por la presidenta de Acroarte, Marivell Contreras, junto al vicepresidente de la Cervecería Nacional Dominicana, Luis Álvarez.

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Santos ha sido parte de importantes producciones como “El Show de la Noche”, “El Gordo de la Semana” y “El Show del Mediodía”, consolidándose como una de las figuras más influyentes del entretenimiento dominicano.

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Además, ha dejado una huella significativa como formador de talentos en su programa “El Mismo Golpe”, donde han surgido figuras como Hony Estrella, Aquiles Correa y Albert Mena.

El comunicador también resaltó que el premio coincidió con el aniversario número 30 de su programa radial, lo que hizo aún más especial el momento.

Actualmente, Jochy Santos continúa activo en la radio con “El Mismo Golpe” y en la televisión con su programa “Es Temprano Todavía”, manteniendo su vigencia en los medios.

Con este reconocimiento, el Gran Soberano reafirma su legado como uno de los comunicadores más importantes y queridos del país, símbolo de constancia, talento y evolución en la industria.

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