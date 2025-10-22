Jhonattan Erick coordina acciones con la Defensa Civil y entrega alimentos a voluntarios ante el paso de la tormenta Melissa

Bartolo García

Santiago de los Caballeros. – El coordinador regional norte de Seguridad Preventiva del Ministerio de Interior y Policía, Jhonattan Erick, sostuvo un encuentro de trabajo y socialización con miembros de la Defensa Civil en la zona sur de Santiago, con el objetivo de coordinar acciones preventivas ante los efectos de la tormenta tropical Melissa y fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles inundaciones y deslizamientos.

Durante la reunión, celebrada en un ambiente de colaboración institucional, se abordaron las estrategias conjuntas para garantizar la seguridad de las comunidades más vulnerables, así como los mecanismos de coordinación entre las entidades del Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta (CPMR).

Erick destacó que este tipo de encuentros se realizan de forma habitual cada vez que el país enfrenta amenazas meteorológicas, como parte de la política de prevención impulsada por el Ministerio de Interior y Policía y en consonancia con las disposiciones del presidente Luis Abinader.

“Ya es costumbre que nos reunamos y tomemos las medidas de lugar para evitar pérdidas humanas y materiales. Nuestro compromiso es anticiparnos a los riesgos, garantizar la seguridad ciudadana y apoyar a las instituciones que trabajan en el terreno”, expresó el funcionario.

Asimismo, subrayó que la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, ha instruido mantener una comunicación constante con los organismos de emergencia y las autoridades locales, priorizando la coordinación interinstitucional y la protección de la población durante el paso del fenómeno.

En ese contexto, Jhonattan Erick realizó la entrega de raciones alimenticias a los voluntarios de la Defensa Civil, con el propósito de fortalecer la logística y el bienestar del personal operativo que se mantiene desplegado en diferentes sectores de la provincia.

El funcionario explicó que estos aportes buscan garantizar que los brigadistas cuenten con los recursos necesarios para cumplir su labor de asistencia y rescate en condiciones seguras, especialmente ante las intensas lluvias provocadas por Melissa.

“Sabemos que estos hombres y mujeres son la primera línea en momentos de emergencia. Por eso, nuestra prioridad es que tengan todo lo que necesitan para continuar su trabajo con dignidad, energía y compromiso”, manifestó Erick.

Durante su intervención, el coordinador regional también valoró la labor incansable que realizan los voluntarios de la Defensa Civil, calificándolos como un ejemplo de solidaridad y servicio al país. “Su entrega es una inspiración para todos. La comunidad reconoce su sacrificio y nosotros estamos aquí para respaldarlos”, puntualizó.

Erick informó que se mantiene en constante comunicación con la gobernadora Rosa Santos, el alcalde Ulises Rodríguez y los demás miembros del CPMR, siguiendo las instrucciones directas del presidente Abinader, para asegurar una respuesta rápida y coordinada ante cualquier eventualidad.

Asimismo, reiteró el llamado a la ciudadanía a mantenerse atenta a las recomendaciones del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), evitar transitar por zonas inundables y acatar las disposiciones de las autoridades locales hasta que las condiciones meteorológicas mejoren.

La jornada concluyó con un mensaje de esperanza y compromiso colectivo. Erick agradeció la disposición de los voluntarios, reafirmando que la prevención y la unidad institucional son las mejores herramientas para proteger vidas durante los fenómenos naturales.

Con esta iniciativa, el Ministerio de Interior y Policía y la Defensa Civil consolidan su alianza por la seguridad y la resiliencia comunitaria, fortaleciendo la preparación ante desastres y promoviendo una cultura de prevención en toda la región norte.

