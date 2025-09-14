Jesús Féliz pide respaldo en casilla 40 para integrar Dirección Política de la Fuerza del Pueblo

Bartolo García

SANTO DOMINGO NORTE, RD.- El exalcalde y dirigente de la Fuerza del Pueblo (FP), Jesús Féliz, exhortó este viernes a los miembros del Comité Central a que este domingo voten por la casilla 40, apoyando así su candidatura para ocupar un espacio en la Dirección Política de la organización.

Féliz explicó que su proyecto no responde a ambiciones personales, sino al compromiso de ser la voz de las bases dentro de uno de los órganos más influyentes del partido que lidera el expresidente Leonel Fernández.

“El momento es propicio para que las voces de las bases tengan mayor participación en las decisiones estratégicas del partido. Aspiro a la Comisión Política para llevar sus inquietudes y garantizar que estén debidamente representadas”, declaró el dirigente.

Con una trayectoria reconocida por su gestión como alcalde de Santo Domingo Norte, Féliz sostuvo que el número que representa su candidatura tiene un valor simbólico. “El número 40 es hasta bíblico, asociado a reflexión y cambios profundos. Así como los 40 días de ayuno y oración de Jesús marcaron transformación, ahora la casilla 40 representa la oportunidad de un nuevo tiempo para la Fuerza del Pueblo”, enfatizó.

Más de 1,200 miembros del Comité Central están convocados para votar y elegir a 10 nuevos integrantes de la Dirección Política, entre 93 aspirantes que, según el dirigente, poseen méritos y trayectorias relevantes.

El proceso de votación se desarrollará en dos recintos habilitados por la organización: la Casa Nacional de la FP, en la avenida Bolívar, y la Casa del Pueblo Johnny Ventura, en la calle Benito Monción.

Jesús Féliz aseguró que su propuesta está orientada a fortalecer la cohesión partidaria y consolidar a la FP como la principal alternativa de cambio en la República Dominicana.

“El país ve en el presidente Leonel Fernández un liderazgo capaz de guiar el destino de la nación, y en la Fuerza del Pueblo, la organización llamada a transformar el descontento ciudadano en esperanza. Desde la Comisión Política trabajaré para garantizar que nuestro partido gane con fuerza y unidad”, subrayó.

El aspirante afirmó que la verdadera renovación política solo será posible cuando las bases del partido se sientan representadas y escuchadas en las decisiones de mayor trascendencia.

Analistas y allegados describen su candidatura como una de las más dinámicas del proceso interno, destacando su estilo cercano y de contacto directo con la militancia, lo que le ha permitido sumar apoyos significativos en distintos sectores.

Féliz aseguró que de alcanzar la Dirección Política, se comprometerá a impulsar un trabajo enfocado en la transparencia, la disciplina partidaria y la modernización organizativa, pilares que considera esenciales para la consolidación de la FP.

“Este es un compromiso con la democracia interna, con la gente que confía en la Fuerza del Pueblo y con quienes esperan que el partido sea una verdadera opción de cambio”, puntualizó.

Finalmente, reiteró su llamado a los delegados del Comité Central: “Este domingo, marquemos la casilla 40. No es solo un número, es un símbolo de compromiso con las bases y con el futuro de nuestra organización”.

Con esta candidatura, Jesús Féliz busca consolidar su influencia en el escenario político interno de la FP y aportar desde la Dirección Política a la estrategia de crecimiento electoral de cara a los próximos desafíos nacionales.