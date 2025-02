JCE avanza en el proceso de licitación para la nueva cédula de identidad y electoral

Bartolo García

Santo Domingo, RD.- La Junta Central Electoral (JCE) de la República Dominicana, a través de su Comité de Compras y Contrataciones, ha iniciado oficialmente la recepción de propuestas para la licitación pública internacional JCE-CCC-LPI-2024-0001. Este proceso seleccionará a la empresa o consorcio encargado de proveer los equipos, materiales y servicios necesarios para la emisión de la nueva Cédula de Identidad y Cédula de Identidad y Electoral.

El evento, realizado este martes, contó con la participación del presidente del comité, Luis A. Mora, y otros destacados miembros como Bilbania Batista Liz, directora general Administrativa, y Denny Díaz Mordán, consultor jurídico, entre otros. Durante la jornada, las empresas participantes entregaron dos tipos de propuestas: el SOBRE A, que contiene las propuestas técnicas y muestras, y el SOBRE B, que incluye las propuestas económicas.

Los oferentes que se presentaron en esta ocasión incluyen consorcios de renombre internacional como EMDOC, que agrupa a Iqtek Solutions, GSI Internacional Inc., Veridos Mhb, Muhlbauer, y Ultra Tech; ID SECURE IDSi, conformado por Toppan Security (anteriormente HID Global CID SAS), Midas Dominicana, Litho Formas, Ixla, y Magallanes Media; y el consorcio CEDULA 4.0 FZCO, compuesto por Copy Solutions International CSI, Get Group, Get Group Latam, Selp, Get International FZCO y Global Enterprise Technology Corp.

Luis A. Mora destacó la importancia de este proceso, asegurando que las pruebas de concepto, programadas para el 19 de marzo, serán cruciales para determinar si las ofertas presentadas cumplen con los requerimientos específicos del órgano electoral. Este paso garantiza que la selección final estará alineada con las necesidades de modernización y eficiencia que busca la JCE para el nuevo documento de identidad.

Este proyecto no solo busca actualizar el sistema de identificación nacional, sino que también representa un paso significativo hacia la modernización de la infraestructura tecnológica electoral en la República Dominicana, asegurando un proceso más seguro y eficiente para todos los ciudadanos.