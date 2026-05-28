Jardín de Novias destaca con participación en The Wedding Event y recibe dos estatuillas en Premios LAWA 2026

Santo Domingo, República Dominicana. – La boutique dominicana Jardín de Novias continúa fortaleciendo su posicionamiento dentro de la industria de bodas y eventos tras una destacada participación en The Wedding Event, el importante encuentro nupcial organizado por la revista Bodas a la Moda, donde presentó “The Bridal Experience: Vistiendo Sueños”, una propuesta concebida para conectar emocionalmente con las novias a través de la moda, la autenticidad y la celebración de cada historia de amor.

Como parte de esta experiencia, Jardín de Novias desarrolló un conversatorio especial con futuras novias, abordando temas relacionados con la importancia de respetar la esencia, identidad y autenticidad de cada mujer durante uno de los momentos más importantes de su vida. La actividad buscó transmitir un mensaje de seguridad, amor propio y elegancia consciente, alineado con la filosofía que la boutique ha construido durante más de 15 años vistiendo sueños.

La participación de la marca también incluyó un desfile magistral que captó la atención de los asistentes por su elegancia, propuesta visual y puesta en escena, reafirmando la visión de Jardín de Novias de ofrecer más que vestidos: experiencias memorables que conecten emocionalmente con cada novia.

Como parte de estas importantes semanas para la empresa, Jardín de Novias también fue reconocida durante la ceremonia de los Latin American Wedding Awards (LAWA) Capítulo República Dominicana 2026, obteniendo dos importantes galardones: Mejor Empresa de Alquiler de Trajes de Novia – Región Norte y Mejor Empresa/Diseñador de Vestidos de Novia – Región Sur, éste último lo recibe por segundo año consecutivo.

Los Latin American Wedding Awards reconocen la excelencia, trayectoria y aportes de profesionales y empresas destacadas dentro de la industria de bodas y eventos en Latinoamérica, convirtiéndose en una de las plataformas de reconocimiento más importantes del sector.

Eyaelkys Mejía, fundadora y CEO de Jardín de Novias, expresó que estos logros representan el resultado de años de trabajo, pasión y compromiso.

“Más que vestidos, trabajamos para crear experiencias memorables y acompañar momentos irrepetibles de nuestras clientas. Estos reconocimientos son también un homenaje a Dios, la familia, al equipo, a nuestros aliados y a cada novia que nos ha permitido ser parte de su historia”, manifestó.

Trayectoria y crecimiento

Con más de 15 años de trayectoria, Jardín de Novias continúa consolidándose como una de las boutiques de referencia dentro del sector nupcial en República Dominicana, apostando por experiencias premium, atención personalizada y propuestas que celebran la autenticidad, la elegancia y la emoción de vestir sueños.