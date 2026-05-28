Clúster Turístico de Santo Domingo impulsará taller de fotografía ambiental para universitarios en la Ciudad Colonial

Santo Domingo-. El Clúster Turístico de Santo Domingo anunció la realización de un taller de fotografía ambiental y sostenibilidad urbana como parte de las actividades complementarias del concurso “Historia Habitada: Crónicas de la vida en la Ciudad Colonial”.

La iniciativa estará dirigida a estudiantes universitarios y busca promover, a través de la fotografía documental, una mirada más consciente sobre patrimonio, comunidad, sostenibilidad y vida urbana dentro de la Ciudad Colonial.

Durante tres jornadas formativas, los participantes desarrollarán portafolios fotográficos enfocados en temas como arquitectura y naturaleza, movilidad sostenible, conservación patrimonial, gestión de residuos y dinámicas sociales de la ciudad histórica.

Como cierre del programa, los estudiantes participarán en una experiencia educativa en Punta Cana junto a la Fundación Grupo Puntacana, donde conocerán iniciativas de conservación ambiental y sostenibilidad turística, incluyendo visitas al Centro de Sustentabilidad, el recorrido Ojos Eco Journey y el Centro de Innovación Marino en Playa Blanca.

Con esta iniciativa, el Clúster Turístico de Santo Domingo reafirma su compromiso con la promoción de la Ciudad Colonial como patrimonio vivo y con la formación de nuevas generaciones comprometidas con la sostenibilidad y el turismo responsable.