Alcaldía del Distrito Nacional reacondiciona cementerios previo al Día de las Madres

Santo Domingo, DN – La Alcaldía del Distrito Nacional intensificó sus acostumbrados operativos de limpieza y reacondicionamiento de los principales cementerios de la capital previo a la celebración del Día de las Madres.

La medida, ejecutada bajo las directrices de Carolina Mejía, busca dotar de mayor dignidad estos camposantos en momentos en los que se espera una gran afluencia de seres queridos de los difuntos, por la celebración este domingo 31 del Día de las Madres.

El Cementerio Nacional (Máximo Gómez), Barrio Obrero (Cristo Rey), Cristo Redentor y Antiguo Cementerio Municipal de Santo Domingo (avenida Independencia) están siendo sometidos a embellecimientos que incluyen mantenimiento y pintura en las entradas y áreas administrativas, bacheos, limpieza profunda, resane de contenes y poda.

Pamela Martínez, directora de Servicios Públicos, sostuvo que en estas labores hay 40 macheteros, 12 personas aplicando herbicida para ralentizar el crecimiento de la hierba y 25 trimistas, a estos se suman alrededor de 60 obreros.

“Ya hemos hecho las coordinaciones pertinentes con los cuerpos castrenses, dígase con la Policía Nacional, quienes conjuntamente con la Policía Municipal y agentes de Ciutran van a reforzar la seguridad en los cementerios por el Día de las Madres”, explicó.

La directora de Servicios Públicos exhortó a los familiares de los fallecidos a darle mantenimiento a sus nichos y panteones, al tiempo que garantizó que encontrarán los cementerios limpios y seguros.