Ito Bisonó: “Presentaremos en España una República Dominicana que crece sobre reglas claras y confianza institucional”

Bartolo García

Santo Domingo, RD. – El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Víctor “Ito” Bisonó, anunció su participación al frente de la delegación oficial dominicana en la segunda edición de la Semana Dominicana en España (SEDE 2025), que se celebrará del 27 al 30 de octubre en Madrid, con el propósito de fortalecer los vínculos económicos, culturales y empresariales entre ambas naciones.

“Presentaremos en España la historia de una República Dominicana moderna, estable y con reglas claras. Un país donde la confianza se construye sobre instituciones sólidas, transparencia y cumplimiento, y donde cada inversión encuentra un marco regulatorio predecible y seguro”, afirmó Bisonó antes de su partida.

El ministro destacó que el evento será una plataforma para proyectar la evolución económica del país, los avances en materia de competitividad y el liderazgo regional alcanzado en los últimos años gracias a políticas de desarrollo industrial, apoyo a las Mipymes y fomento a la innovación tecnológica.

Durante su estadía en Madrid, el funcionario encabezará encuentros con líderes empresariales, inversionistas y representantes del sector financiero español, donde presentará las oportunidades de inversión en sectores estratégicos como la manufactura avanzada, energía renovable, servicios globales, industrias creativas y turismo sostenible.

“La República Dominicana ha logrado consolidar un entorno económico y regulatorio confiable, que garantiza estabilidad y seguridad jurídica, factores que hoy nos posicionan entre los destinos de inversión más atractivos de América Latina”, expresó Bisonó.

El ministro resaltó que empresas españolas han jugado un papel importante en este crecimiento, citando a Acciona Energía, Grupo Hospiten, Grupo Eulen, MAPFRE, Grupo Educativo CEF, Grupo Varma (Ron Barceló), Banco Sabadell, Ly Company Group, Grupo BHD y Tetra Pak, como ejemplos de inversión que contribuyen significativamente a la economía dominicana.

“Estas empresas son una muestra clara de la confianza en nuestro país. Han apostado por la República Dominicana y han encontrado un entorno de estabilidad, crecimiento y seguridad que les ha permitido expandir sus operaciones con éxito”, sostuvo el titular del MICM.

La Semana Dominicana en España se ha convertido en un espacio clave para promover el diálogo bilateral y la cooperación internacional, reuniendo a ministros, empresarios, académicos y líderes institucionales dominicanos y españoles interesados en fortalecer la agenda económica común.

En esta segunda edición, la delegación dominicana presentará las políticas públicas implementadas por el Gobierno dominicano en favor del fortalecimiento de la seguridad jurídica, la transparencia administrativa y la diversificación productiva, pilares que han sostenido el crecimiento económico durante más de una década.

Bisonó explicó que, además de los encuentros empresariales, la agenda incluirá paneles de discusión, ruedas de inversión y actividades culturales, que mostrarán la riqueza del talento dominicano y su potencial para atraer turismo, comercio y cooperación en distintas áreas.

“España es nuestro segundo mayor inversor y un socio estratégico en múltiples sectores. Este encuentro no solo busca promover nuevas inversiones, sino también consolidar los lazos históricos que unen a ambos países y abrir nuevas puertas a la innovación y la sostenibilidad”, agregó el ministro.

El titular del MICM insistió en que la participación dominicana en este tipo de eventos refuerza la imagen de la nación como un país confiable, estable y abierto al mundo, donde las oportunidades de negocio se apoyan en un entorno institucional sólido y en políticas públicas orientadas al desarrollo integral.

El evento servirá también para destacar los resultados de los programas impulsados por el MICM, orientados a fortalecer la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, la transformación digital y la expansión de los encadenamientos productivos a nivel regional.

Con su presencia en SEDE 2025, el ministro Ito Bisonó reafirma el compromiso del Gobierno dominicano con la proyección internacional del país como modelo de crecimiento sostenido y gestión transparente, posicionando a la República Dominicana como un referente en desarrollo económico, apertura comercial y confianza institucional.

