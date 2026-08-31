ITLA entrega 800 becas de Educación Continua durante primera graduación del programa BTI

Villa Mella, Santo Domingo Norte.- El Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), encabezado por su rector, ingeniero Jimmy Rosario, entregó 800 becas de Educación Continua, por disposición del presidente de la República, Luis Abinader, en el marco de la primera graduación del programa BTI (Bienestar, Triunfo e Impulso), una iniciativa de la alcaldesa de Santo Domingo Norte, Betty Gerónimo, que tiene como propósito respaldar y reconocer a estudiantes de centros educativos públicos.

Durante su intervención, el ingeniero Jimmy Rosario Bernard destacó que, inicialmente, se contemplaba la entrega de 140 becas de Educación Continua, pero que, momentos antes, el presidente Luis Abinader había autorizado ampliar la cantidad a 800 becas, beneficiando a igual número de jóvenes meritorios y brindándoles nuevas oportunidades de formación en diferentes áreas de la tecnología.

El rector resaltó que esta ampliación representa una importante oportunidad de capacitación para los beneficiarios en diversas áreas vinculadas a las altas tecnologías, entre ellas Inteligencia Artificial, Desarrollo de Software, Ciberseguridad, Fundamentos del Computador y Redes, entre otras.

«Como rector del ITLA, me llena de satisfacción ser parte de esta iniciativa, en la que se sigue priorizando específicamente a jóvenes estudiantes en condiciones de vulnerabilidad de acceso, para continuar democratizando la educación tecnológica en la República Dominicana», expresó Jimmy Rosario.

Estas 800 becas de Educación Continua se suman a las 36,225 becas otorgadas previamente por el Gobierno a través del ITLA, para alcanzar un total de 37,025 becas concedidas, como parte de las acciones dirigidas a ampliar el acceso de la población dominicana a oportunidades de formación tecnológica y capacitación especializada.

El acto tuvo lugar en el Parque Mirador Norte, con la participación de Paula Disla, viceministra de Relaciones Internacionales del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT); Francisco Santiago, viceministro de Supervisión y Ejecución de Programas del Ministerio de la Juventud; Isidro Torres, director general de los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC); así como autoridades nacionales y municipales.//