ISM, CAESCO y la UASD amplían plazo de postulación para la segunda edición de “Pluma Sostenible”

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 15 de agosto para periodistas y estudiantes.

Los premios incluyen dotaciones económicas de RD$100,000, bonos de consumo, equipos tecnológicos y menciones especiales.

En esta edición se agregan las categorías de Talento emergente, dirigida a estudiantes y el Reconocimiento a la Trayectoria Periodística.

Santo Domingo. – Industrias San Miguel (ISM), el Centro de Análisis y Estudio de la Comunicación en República Dominicana (CAESCO) y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) anunciaron la extensión del plazo para participar en la segunda edición del premio periodístico “Pluma Sostenible”, iniciativa que busca reconocer trabajos periodísticos enfocados en sostenibilidad, emprendimiento, salud y bienestar.

El nuevo plazo para la recepción de postulaciones se ha ampliado hasta el 15 de agosto de 2026, permitiendo que más periodistas, comunicadores y estudiantes presenten sus propuestas en las distintas categorías de la premiación.

Mario Medina, gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de ISM, destacó que la extensión responde al interés generado por la convocatoria y al compromiso de seguir impulsando un periodismo que contribuya al desarrollo sostenible del país.

“Queremos que más profesionales y futuros comunicadores tengan la oportunidad de compartir historias que inspiren, informen y promuevan cambios positivos. Con esta extensión buscamos seguir fortaleciendo un espacio que reconoce el periodismo comprometido con la transformación social”, expresó.

Categorías 2026

Para esta edición, el premio evoluciona con cinco categorías evaluadas donde podrán participar piezas en formato impreso, digital o audiovisual:

Emprendimiento: Reportajes sobre nuevas empresas e iniciativas que impulsen el desarrollo económico.

Sostenibilidad y medioambiente: Trabajos sobre conservación, cambio climático y políticas verdes.

Salud y bienestar: Cobertura de salud pública, salud mental y calidad de vida.

Talento emergente (nuevo): Dirigido a estudiantes de grado de comunicación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) nivel nacional para incentivar la curiosidad investigativa desde las aulas.

Reconocimiento Jorge Añaños y Tania Alcázar a la trayectoria periodística (nuevo): Galardón honorífico a la trayectoria de un profesional que haya marcado un hito en la comunicación dominicana. A diferencia de las demás categorías, no admite postulaciones directas; el ganador es seleccionado por sus pares y el comité evaluador.

Premios y postulaciones

Los ganadores de las categorías profesionales recibirán RD$100,000.00 y una estatuilla oficial. Por su parte, la categoría Talento Emergente está dedicada exclusivamente a estudiantes de grado de la carreras de comunicación matriculados en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). En este renglón, el premio consiste en una laptop y un bono de consumo.

La convocatoria profesional está abierta para trabajos publicados en prensa escrita, digital, radio, TV o multimedia. En cuanto a la categoría estudiantil, los trabajos no deben cumplir con el requisito de haber sido publicados en un medio de comunicación; pueden ser enviados por las vías oficiales de postulación bajo un seudónimo.

El plazo para la recepción de propuestas se extiende hasta el 15 de agosto de 2026. Los ganadores serán anunciados en una ceremonia especial durante el último trimestre del año.

Los interesados en participar podrán consultar los requisitos detallados y el procedimiento para el envío de expedientes al correo electrónico [email protected] a través del portal oficial de la iniciativa: https://group-ism.com/do/pluma-sostenible/. En dicho espacio se encuentran disponibles las bases completas que rigen esta convocatoria.