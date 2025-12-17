ISFODOSU y ADRU lanzan SciELO RD, la nueva colección nacional de revistas científicas del país

Santo Domingo, D.N. – El Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, ISFODOSU, y la Asociación de Rectores de Universidades, ADRU, presentaron el portal SciELO República Dominicana (SciELO RD), la primera colección nacional de revistas científicas en acceso abierto integrada a la prestigiosa red internacional SciELO.

La iniciativa es impulsada por la Asociación Dominicana de Rectores de Universidades (ADRU), cuenta con el auspicio y apoyo estratégico del ISFODOSU, en lo que constituye una apuesta por colocar la producción científica de los académicos en el mapa de los grandes portales de datos abiertos, y lograr así poner al servicio de los estados y empresas datos para la toma de decisiones.

El acto, llevado a cabo en la sede principal del ISFODOSU, fue encabezado por la rectora del ISFODOSU, Dra. Nurys del Carmen González, y la presidenta de la ADRU a la sazón, Dra. Odile Camilo.

La rectora del ISFODOSU destacó el papel clave de la institución en la puesta en marcha del proyecto. Señaló que el ISFODOSU ha provisto infraestructura tecnológica, servidores, personal especializado y soporte financiero fundamental para hacer realidad este hito para la ciencia dominicana.

“SciELO RD “no es una plataforma para endogamia editorial, sino una ventana abierta para atraer artículos de calidad, promover visibilidad internacional y fortalecer la circulación del conocimiento científico”.

También, la Dra. González destacó los avances del ISFODOSU y el incremento considerable en la inversión destinada a la productividad científica, profesionalización de la edición académica y la consolidación de grupos de investigación.

La presidenta de la ADRU, Dra. Odile Camilo, cerró la actividad destacando que SciELO RD constituye una política estructural llamada a fortalecer de manera sostenida la investigación en el país. Señaló que los países con colecciones SciELO consolidadas han logrado avances significativos en calidad editorial, visibilidad internacional y desarrollo de una auténtica cultura investigadora.

“SciELO República Dominicana debe ser asumido como un proyecto de Estado, con continuidad, gobernanza sólida y financiamiento sostenible”, afirmó. Agregó que el país debe avanzar hacia un sistema de evaluación académica que reconozca las publicaciones indexadas en SciELO como parte del mérito científico del profesorado, y reiteró la importancia de que esta colección nacional sea incorporada explícitamente en las políticas de educación superior y de ciencia y tecnología para garantizar su consolidación y proyección estratégica. Asimismo, el director de Investigación del ISFODOSU, Vladimir Figueroa presentó el alcance y los beneficios de la colección nacional, calificándola como “un hito para la ciencia abierta y la visibilidad del conocimiento producido en la República Dominicana”.

Con la puesta en marcha de SciELO RD, la República Dominicana se incorpora de manera oficial a una red regional que promueve la ciencia abierta, la calidad editorial y la circulación global del conocimiento académico.

El portal oficial de la colección está disponible en: 🔗 https://scielo.do