Santo Domingo, RD.- Todo está listo para la undécima entrega de Top 13 que realiza Isaura Taveras como regalo de Año Nuevo para todo el público dominicano con el sello de calidad que antecede cada proyecto. La comunicadora asegura una noche cargada de sorpresas este 01 de enero desde las 8:00 de la noche por Color Visión, canal 9.

En una distendida conversación con diferentes figuras del arte y la comunicación, Isaura arriba a sus 11 años en una novedosa gala que exhibirá una interesante oferta que incluye los reconocimientos a tres grandes de la música que celebran 36, 30 y 20 años de carrera respectivamente; Pochy Familia, Vladimir Dotel (Ilegales) y Wason Brazoban.

Los televidentes podrán disfrutar de algunos testimonios de los seleccionados al Top 13 desde la comodidad del hogar y en familia, con invitados como Caroline Aquino, Judith Rodríguez, J Noa, Noel Ventura, Evelina Rodríguez, Lourdes Stephen, Vladimir Jáquez, Chiquito Team Band y Albert Mena.

“Entiendo que un micrófono no es para aprender, no es para principiantes, usted aprende y se prepara antes y después asume esa responsabilidad de ser un referente, ser un ejemplo para la sociedad”, indicó la presentadora de televisión Caroline Aquino.

Wason Brazoban

Mientras que la comunicadora destacada en el extranjero, Lourdes Stephen manifestó que: “La preparación ha sido clave, exigirte cuando sabes que puedes dar más. La vida me preparó para hacer hoy ‘Al Rojo Vivo’, no le tengo miedo a nada”.

“Lo que yo hago en YouTube es una extensión de lo que yo he hecho en toda mi vida. Yo tengo una relación directa con Dios, para mí las religiones en vez de contribuir hacen todo lo contrario. Me preocupa que se normalice que la nueva comunicación tenga que ser irrespetuosa, de conflictos, donde no se cuiden las palabras y donde no se apueste a dejar algo positivo”, parte de lo que reveló Vladimir Jáquez durante su participación.

De su lado, Emmanuel Frías y Rafael Berroa, líderes de la agrupación Chiquito Team Band, confesaron: “El público ve una competencia entre Yiyo Sarante y nosotros, pero hay una diferencia, nosotros somos la mejor agrupación salsera, única en el país.

Chiquito y Manuel, Chiquito Team Band

Uno de los reconocidos por su trayectoria, Pochy Familia expresó: “Todo lo que uno ha brindado en estos 36 años ha sido alegría, esa es la dominicanidad lo que expresa la Coco Band. No sé qué me pasa en tarima que cuando pongo los pies yo me transformó totalmente”.

“Ilegales es un control de calidad muy exigente, la gente dice que yo soy muy complicado a veces y no es que yo soy complicado es que yo prefiero dar lo mejor, sino no lo doy. Yo puedo entender que no te guste mi grupo o mi música, pero si hay algo que tú tienes que dármela, es el respeto que yo me he ganado con mi disciplina”, declaró Vladimir Dotel quien celebra 30 años de carrera.

J Noa

Wason Brazoban habló como tan claro como siempre ha sido al manifestar: “Fue bien tedioso al principio la ruptura del grupo Negros, yo me sentía bastante perdido en ese momento, me decía que va a ser de mi carrera. El artista es si voy aquí vendo tickets y lleno ya con eso me siento realizado y a mí no me interesa eso. Yo me mantengo creando canciones porque no me gusta estar sin hacer nada”.

Caroline Aquino

“Es una bendición para mi, poder hacer cine en mi propio país. Yo tengo películas en HBO Plus, Amazon Prime, Movie Star y Star Plus de Disney”, expuso la actriz Judith Rodríguez.

Otra figura de la actuación, Noel Ventura dijo: “La experiencia de volver a televisión ha sido muy gratificante, yo tenía deseos de volver. Compartir con Caroline y Nahiony ha sido muy chulo, porque ellas han aprendido de nosotros los comediantes y nosotros de ellas”.

“Yo le digo a mi mamá que soy el tiguere de la casa. Todas mis canciones son rap, pero “Autodidacta” es la que representa más el hip hop que yo quería que la gente viera de mi”, declaró la novel revelación de la música J Noa.

Lourdes Stephen

Finalmente, la experimentada actriz y también productora de cine, Evelina Rodríguez reveló: “No tengo la enfermedad de notoriedad, yo entiendo que esto es un oficio como cualquier otro”.

La producción de Top13 posee una identidad definida caracterizada por la vistosidad y calidad a nivel técnico de la mano de José Luis Alcántara. En esta ocasión Isaura Taveras se hizo acompañar de un equipo de producción que está conformado por Edward Goris, Jonathan Lafontaine y un personal extraordinario que completan la renovada propuesta.

Pochy Familia

Top 13 llega una vez más con el respaldo de marcas que apuestan al contenido de calidad como BANRESERVAS, CRISOL, GOYA, CARIBBEAN MEDIA WORLD. Este especial se transmitirá el próximo 01 de enero a través de Color Visión, desde las 8:00 de la noche. Posteriormente estará disponible en una versión especial, con contenido exclusivo en la plataforma digital de El Mañanero tv.