Isaías Martínez campeón de bateo 13-14 años Liga Chino Suazo

SANTIAGO.-Isaías Martínez se coronó campeó de bateo de la categoría 13-14 años, del III Torneo de la Liga Chino Suazo, en opción a la Copa Alcaldía de Santiago, que preside el licenciado Ulises Rodríguez.

Martínez vistiendo el uniforme de la Liga Franklin tuvo promedio de 733, con 11 imparables en 15 turnos oficiales, en la categoría mayor del evento que reunió más de 30 equipos.



El segundo mejor bateador fue Henry De la Cruz, de la Liga Chichí Vásquez con 11 cohetazos en 16 turnos para 688 y el tercero David Rodríguez, de Puppy Academy con 643 de 14-9.



Dionis Duránt, de la Liga William Valdez bateó de 26-15 para 577, Domingo Álvarez (MYM565 (23-13), Max Portalatín (Very Good) de 20-11 para 550,; su compañero Enyer Abreu 545 (11-6), Janse Reyes (Puppy) 529 de 17-9, Abraham Pérez (Papucho) 526 de 19-10, con promedio de 500 finalizaron Ronny Jiménez, Wandely Álvarez, Juriel Gómez, Leury Cruz, Kelvin Trinidad, Robert Agramonte e Iván Rodríguez.



El líder en hits fue Dionis Durant de William Valdez con 15, Domingo Álvarez con 13, Max Portalatín, Henry De la Cruz e Isaías Martínez 11 y Abraham Pérez 10.



Domingo Álvarez fue el rey de dobles con 6, Deury Toribio y Elián Espinal 5 y con 4 Adriel Rodríguez, Jeremy Almonte y Deury de la Rosa.



La mayor cantidad de triples fueron 3 y salieron del bate y las piernas de Kersey Ferreira, Endrick Domínguez, Ángel Robles, Isaías Martínez, Ederson Fernández, Iván Rodríguez, Alex Durán y Cristopher Cerda, 2 por cabeza.



El poderío lo exhibió Janse Reyes con 3 cuadrangulares, Josua Tatis, Ronald Bartolo, Bilson Tavárez y Gian Tavárez, despacharon 2 fuera del parque.



Wandely Álvarez impulsó la mayor cantidad de carreras con 11, Josua Tatis y Elián Espinal con 10, Adriel Rodríguez y Endy Gómez con 9; Isaías Martínez y Ángel Torres 8.



Josua Tatis y Rinnt Jiménez compartieron el departamento de anotadas con 14 cada uno, Isaías Martínez y Janse Reyes con 13 cada uno, Adriel Rodríguez, Domingo Álvarez y Adrian De Jesús 12Jhosua Vargas y Henry De la Cruz con 11.



Jhosua Vargas se robó 11 bases para ser el líder, escoltado por Luis Mago, Cris Aybar, Ronald Cabrera, Alvin Abreu, Johance Pérez, Dawin Cruz y Moisés Ulloa con 10.



LANZADORES



Entre los serpentineros, Jeyson Almengó, de Coquero Acaemy terminó con 4-0, Rolfy Pérez, Rubén Peña, Eury Núñez, Sebastián Parra y Josua Tatis, invictos con 3-0.



La mejor efectividad fue para Wilbert Lendof con 0.53, con una carrera limpia en 17.0 entradas para el equipo MYM, Cristofer Mateo y Rubén Peña 2.25, Albert Durán 2.45, Jeyson Almengó 2.66, Yandel Jerez 2.70 y Wilfre Polanco 2.84.



Wilfre Polanco hizo sentir su recta con 38 ponches propinados para Villa Olga, Cristofer Mateo 35, Abel Guerrero 34, Jeyson Almengó y Wilson Tineo 29, Wally Cabrera con 26, Rolfy Pérez, Wilbert Lendof y John Castillo abanicaron 25 cada uno.



Pappy Pérez, Director municipal de Deportes y cuyo departamento organiza la Liga Chino Suazo, anunció que los individuales y por equipos serán premiados próximamente.