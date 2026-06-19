Isabel Massiel Díaz elige un escenario histórico para el nacimiento de Massiel Privé

Washington, D.C. — La empresaria y mentora de imagen Isabel Massiel Díaz encontró en uno de los espacios culturales más emblemáticos de Estados Unidos el escenario perfecto para presentar oficialmente su firma de lujo, Massiel Privé. El lanzamiento se realizó en la histórica Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, convirtiendo este recinto de relevancia internacional en el punto de partida de una marca concebida para mujeres que lideran, inspiran y dejan huellas.

El lanzamiento tuvo lugar durante el desfile internacional Threads That Connect Us (Los Hilos que Nos Conectan), una producción encabezada por la periodista y productora dominicana Raiza González, presidenta y fundadora de Global Couture U.S., quien reunió a diseñadores, artistas, empresarios y líderes culturales de diferentes partes del mundo en el marco de la conmemoración de los 250 años de Estados Unidos.

Aprovechando la invitación realizada por González para formar parte de este acontecimiento histórico, Isabel Massiel Díaz presentó oficialmente Massiel Privé ante una audiencia integrada por miembros del Congreso estadounidense, diplomáticos, empresarios, donantes e invitados especiales.

Más que una presentación de moda, la noche representó la materialización de una visión construida durante años. Massiel Privé nace con la misión de exaltar la elegancia, el liderazgo femenino y la autenticidad, valores que forman parte de la trayectoria profesional de Díaz como asesora y mentora de imagen.

“Presentar Massiel Privé en un lugar tan significativo para la historia y la cultura de Estados Unidos representa un sueño hecho realidad. Cada creación honra el legado de mujeres que han abierto caminos y celebra el poder de construir nuestro propio futuro”, expresó Díaz.

Las piezas exhibidas durante la presentación fueron confeccionadas por la firma dominicana Irving Collections, aportando la calidad, el detalle artesanal y la excelencia de la moda dominicana a una plataforma internacional de gran prestigio.

El evento también reunió a reconocidas figuras de la industria de la moda internacional, entre ellas Ágatha Ruiz de la Prada, Giannina Azar, Tony Vergara, Martha de Royet, Jean Décort y Kayla Smith, consolidando la relevancia global de una iniciativa que utilizó la moda como puente entre culturas, tradiciones e historias.

La producción de Raiza González, a través de Global Couture U.S., permitió reunir expresiones artísticas de diversas regiones del mundo en un escenario sin precedentes, resaltando la diversidad cultural y el poder de la moda como herramienta de conexión internacional.

Para observadores de la industria, el nacimiento de Massiel Privé en este contexto representa un paso estratégico para la expansión de la marca, al vincular su origen con uno de los escenarios culturales más prestigiosos de Estados Unidos y ante una audiencia multicultural de alto perfil.

Con este lanzamiento, Isabel Massiel Díaz inicia una nueva etapa empresarial y posiciona oficialmente a Massiel Privé en el mercado internacional, asociando el origen de su firma a una noche que quedará registrada como un encuentro entre la moda, la cultura y la historia.