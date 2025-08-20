Inversionista de EE.UU. denuncia trabas a proyecto turístico en Cabarete

Bartolo García

SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El empresario estadounidense Lance Lundberg denunció públicamente el bloqueo y desacato a decisiones judiciales que impiden el desarrollo de un proyecto turístico de más de US$400 millones en Cabarete, Puerto Plata.

El inversionista envió una carta abierta al presidente Luis Abinader, en la que señala que distintas instituciones del Gobierno central y entidades vinculadas a tierras, medioambiente y turismo han desconocido fallos judiciales que le reconocen la propiedad de los terrenos.

Lundberg, con más de 30 años de experiencia en sectores como energía, tecnología, bienes raíces, salud y medios de comunicación, explicó que llegó al país motivado por la visión de aportar al desarrollo económico y social. Sus empresas generan ingresos anuales superiores a mil millones de dólares.

En su comunicación al mandatario, recordó que en 2006 adquirió 137 mil metros cuadrados frente a la reconocida Playa Encuentro, en Cabarete. La propiedad fue invadida ilegalmente, pero tras un largo proceso judicial, obtuvo sentencias firmes de la Suprema Corte de Justicia en 2012 y del Tribunal Constitucional en 2020, que ratificaron su derecho.

El proyecto turístico que planea desarrollar está diseñado bajo estándares ecológicos y con un enfoque en deportes acuáticos, lo que generaría miles de empleos directos e indirectos y colocaría a Cabarete como destino internacional de clase mundial.

No obstante, denunció que desde 2021 enfrenta la obstrucción de instituciones públicas, incluyendo la destrucción de una verja perimetral con apoyo militar, la colocación de señalizaciones falsas dentro de su propiedad y la negativa de entregar permisos de construcción que ya estaban aprobados y pagados desde abril de 2024.

El inversionista señaló que incluso, en noviembre de 2024 y mayo de 2025, el Tribunal Superior Administrativo ordenó a las entidades involucradas respetar sus derechos de propiedad. Sin embargo, dichas decisiones no han sido acatadas.

Entre los organismos señalados por Lundberg se encuentran instituciones relacionadas con la gestión de tierras, medioambiente y desarrollo turístico, que en repetidas ocasiones han desoído los fallos judiciales, incurriendo en desacato.

Para el empresario, esta actitud constituye un precedente alarmante para el Estado de Derecho y envía una señal altamente negativa a los inversionistas internacionales que evalúan a República Dominicana como destino para nuevos proyectos.

“Aún creemos que la República Dominicana es un país de oportunidades, donde la ley se respeta, la inversión se honra y la verdad prevalece”, expresó Lundberg, quien además es egresado de Harvard Business School y la Universidad de Yale, y ha colaborado con múltiples organizaciones sociales y médicas en Estados Unidos.

El empresario subrayó que recurrió a la carta pública como vía alternativa, tras agotar las gestiones privadas con las autoridades competentes y depositar la documentación en el Ministerio de la Presidencia y la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, sin obtener respuesta efectiva.

Con este pronunciamiento, solicita la intervención directa del presidente Abinader, advirtiendo que el respeto a las leyes y a las sentencias judiciales es esencial para garantizar la seguridad jurídica y mantener la confianza de la comunidad inversionista internacional.

El caso, que involucra un proyecto turístico de gran magnitud en el norte del país, coloca en el centro del debate la necesidad de fortalecer la institucionalidad, garantizar el respeto a los derechos de propiedad y enviar un mensaje claro de que República Dominicana sigue siendo un país confiable para la inversión extranjera.

