INTRANT endurece postura y advierte que no cederá ante camiones que infrinjan las ZAR

Bartolo García

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) reiteró este lunes que no permitirá el tránsito de camiones de carga pesada que violen las disposiciones legales, especialmente en las Zonas de Acceso Restringido (ZAR), como parte de su política para reducir accidentes y preservar la vida en áreas urbanas de alta circulación.

La institución explicó que estas medidas forman parte de un plan integral de regulación y control del tránsito, orientado a ordenar la movilidad del transporte pesado y minimizar los riesgos que representan los camiones en zonas no diseñadas para ese tipo de vehículos.

INTRANT señaló que la restricción de circulación en las ZAR se ejecuta de manera coordinada con la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), garantizando la aplicación de la normativa vigente y el respeto a la seguridad vial.

Según la entidad, la presencia de camiones pesados en zonas urbanas restringidas incrementa el riesgo de accidentes, afecta la fluidez del tránsito y pone en peligro tanto a conductores como a peatones y demás usuarios de las vías públicas.

En ese contexto, una comisión del INTRANT sostuvo este lunes un encuentro con representantes de un grupo de camioneros que se manifestó recientemente, con el objetivo de escuchar sus inquietudes y aclarar el alcance de las disposiciones aplicadas.

Durante la reunión, las autoridades reiteraron a los transportistas que el derecho a la circulación está garantizado, siempre y cuando no implique la violación de las leyes y reglamentos que rigen el tránsito y el transporte terrestre.

El INTRANT fue enfático en señalar que el tránsito de camiones por las Zonas de Acceso Restringido no está permitido, independientemente de reclamos o presiones, ya que se trata de una medida orientada exclusivamente a la protección de la vida humana.

Asimismo, la institución informó que dará seguimiento a los hechos ocurridos, a fin de verificar que los procedimientos aplicados por las autoridades se correspondan estrictamente con lo establecido en la normativa vigente.

En ese proceso de revisión, el organismo busca asegurar que las actuaciones institucionales se desarrollen dentro del marco legal, con respeto a los derechos de los ciudadanos y al mismo tiempo garantizando el orden vial.

El INTRANT precisó además que los camioneros que participaron en la manifestación no pertenecen a la Federación Nacional de Transporte Dominicano (FENATRADO), entidad con la cual mantiene una comunicación constante y coordinada sobre los temas relacionados con el transporte de carga.

La institución destacó que con FENATRADO existe un canal de diálogo permanente, lo que ha permitido abordar de manera consensuada múltiples aspectos vinculados a la circulación del transporte pesado en el país.

En ese sentido, reiteró que las decisiones adoptadas no buscan perjudicar al sector transporte, sino ordenar la movilidad, reducir el caos vehicular y prevenir tragedias en las vías públicas.

El organismo regulador subrayó que las Zonas de Acceso Restringido responden a criterios técnicos de seguridad vial y planificación urbana, por lo que su cumplimiento es obligatorio para todos los actores del tránsito.

Finalmente, el INTRANT reafirmó que, junto a la DIGESETT, continuará fortaleciendo los controles en las ZAR, como parte de su compromiso con una movilidad segura, ordenada y legal.

La institución concluyó reiterando que la prevención de accidentes y la protección de vidas seguirán siendo prioridades absolutas en la aplicación de la ley de tránsito en todo el territorio nacional.