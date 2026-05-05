INTRANT certifica a 189 jóvenes como Guardianes del Tránsito y fortalece la cultura de seguridad vial en el país

Santo Domingo. – El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) certificó a 189 estudiantes del Colegio APEC Fernando Arturo de Meriño (CAFAM) como parte del programa de voluntariado Guardianes del Tránsito, una iniciativa que continúa consolidándose como un eje clave en la promoción de la seguridad vial en el país.

Durante esta jornada, se evidenció el impacto del programa a través de resultados concretos: los estudiantes desarrollaron 6 proyectos de maquetas y 6 propuestas orientadas a mejorar la seguridad vial, reflejando su capacidad para identificar riesgos y plantear soluciones desde una visión práctica.

Con la incorporación de estos 189 jóvenes, el voluntariado continúa su expansión, alcanzando 15 centros educativos y cerca de 1,000 estudiantes a nivel nacional, quienes han asumido el compromiso de convertirse en promotores de una movilidad más segura en sus comunidades.

El director ejecutivo del INTRANT, Milton Morrison, destacó el valor de esta iniciativa al señalar que “cuando formamos a nuestros jóvenes en seguridad vial, no solo educamos, estamos salvando vidas y construyendo una nueva cultura en nuestras calles. Cada uno de estos estudiantes se convierte en un agente de cambio que impacta a su familia, su escuela y su comunidad”.

Morrison agregó que el crecimiento del programa refleja el compromiso institucional de seguir ampliando su alcance: “Hoy vemos cómo estos números se traducen en acción. Ya contamos con cerca de 1,000 jóvenes voluntarios en todo el país, y eso significa más conciencia, más prevención y menos siniestros viales”.

El INTRANT destacó que estas cifras evidencian el avance de una estrategia educativa centrada en la formación de ciudadanos responsables, capaces de incidir positivamente en el comportamiento vial y contribuir a salvar vidas y reducir los siniestros viales.

Asimismo, se resaltó que cada participante certificado representa un agente multiplicador de buenas prácticas, llevando el mensaje de prevención y responsabilidad a su entorno familiar, escolar y social.

El programa Guardianes del Tránsito, desarrollado en coordinación con el Ministerio de Educación y la Escuela Nacional de Educación Vial (ENEVIAL), forma parte de las acciones impulsadas por el INTRANT para transformar la cultura vial en la República Dominicana, fomentando una movilidad más segura, responsable y sostenible.