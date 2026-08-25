INTRANT abre diálogo con actores privados de transporte para fortalecer norma regula servicios

Santo Domingo. – El director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Juan Manuel Méndez, inició una serie de encuentros con los prestadores privados de servicio público de pasajeros, a los fines de fortalecer el cumplimiento de las disposiciones de movilidad.

Los encuentros buscan escuchar propuestas sobre el desarrollo de sus servicios de transporte de cara al usuario, orientados a la calidad, puntualidad, disponibilidad, seguridad vial, condiciones de las unidades y tarifa oficial de sus servicios, entre otros aspectos.

Con estos intercambios los distintos actores del sector expresan los desafíos y se plantean acciones conjuntas que contribuyan a mejorar estos servicios de movilidad a nivel nacional.

Los encuentros iniciaron el lunes con Antonio Marte, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (CONATRA), quien expresó su respaldo para la gestión de Méndez al frente del INTRANT.

La agenda continúa este martes con Juan Marte, presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte (CNTT).

Proseguirá durante el transcurso de la semana con Gervacio de la Rosa Paulino, presidente de la Federación de Trabajadores del Transporte de la Región Norte (FETRANRENO), y Juan Hubieres del Rosario, presidente de la Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción (FENATRANO).

El director del Intrant adelantó que la ronda se extenderá a representantes de organizaciones del transporte de todo el país, con el propósito de conocer de primera mano sus propuestas frente a los principales desafíos del tránsito, la calidad del servicio y la seguridad vial.

Como parte de esta política de puertas abiertas, Méndez puso a disposición de los representantes del sector su número de teléfono personal, 809-773-4447, para mantener un canal de comunicación directo.

“Estoy disponible las 24 horas, los siete días de la semana y sin agenda para recibir a empresarios del transporte, gremios y colaboradores en todo lo relacionado con la movilidad terrestre. En todo lo que podamos coordinar y aportar, siempre estaré disponible para ellos; solo tienen que llamarme al 809-773-4447”, afirmó Méndez.

El director ejecutivo explicó que los planteamientos recogidos durante estos encuentros permitirán identificar alternativas y puntos de consenso para avanzar en acciones coordinadas que aporten a un mejor servicio.