Interrupción programada en Santiago por trabajos en línea eléctrica Canabacoa–Villa Olga

Bartolo García

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana informó que este martes 17 de marzo realizará la apertura de la línea de transmisión 69 kV Canabacoa–Villa Olga, como parte de trabajos programados para optimizar la red eléctrica en la subestación Canabacoa.

Las labores se ejecutarán en horario de 9:00 de la mañana a 10:00 de la mañana, período durante el cual se interrumpirá temporalmente el servicio eléctrico en algunas zonas del municipio de Santiago.

Entre los sectores y entidades que se verán afectados figuran el Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS), la PUCMM recinto C1, Plaza Santiago Center, el sector Villa Olga y el centro de salud Unión Médica.

La institución explicó que estos trabajos forman parte de su plan de mantenimiento y modernización del sistema eléctrico, orientado a mejorar la eficiencia operativa, reducir fallas y garantizar un suministro más confiable.

ETED reiteró que estas intervenciones son necesarias para fortalecer la calidad, estabilidad y seguridad del servicio eléctrico, especialmente en una red que continúa en proceso de expansión y actualización tecnológica.

Finalmente, la empresa agradeció la comprensión de los ciudadanos y del sector empresarial, al tiempo que reafirmó su compromiso con el desarrollo de infraestructuras energéticas modernas que impulsen la transición energética y digital en la República Dominicana.

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