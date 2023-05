Inteligencia financiera: “Las herramientas necesarias para lograr lo que desees con tu dinero”

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

La inteligencia financiera es la que nos puede llevar a ese siguiente nivel que tanto anhelamos, “nos preocupamos por ganar más dinero, pero lo que nos hace libre no es la cantidad de dinero que ganamos sino la que mantenemos”, consideró Diego Sosa durante el webinario mensual de finanzas de AFP Popular.

El experto en Psicología y finanzas dijo que es necesario aprender a vivir con menos, hacer el hábito de guardar e invertir, para un posible retiro o la libertad financiera que tanta gente habla hoy. ¿Cómo se logra? El conferencista y escritor desglosó algunos puntos muy interesantes para manejar el dinero:

Conociendo tu realidad

Debes cambiar la mentalidad de que el dinero está hecho para gastarlo, si es la que tienes y reforzar el pensamiento de “guardar pan para mayo”, recordando que para rendirlo hay que invertirlo, evitando caer en manos de corruptos que prometen multiplicarlo milagrosamente con el dinero ajeno.

Documentarse sobre finanzas personales

Conocer cuáles opciones de inversiones son seguras y apostar por ellas, qué tengo entre mis activos: casa, terreno, fondo de pensiones, certificado financiero, bono del estado, vehículo; pero también hacer un listado de mis pasivos, como una hipoteca, préstamo, tarjetas de crédito y todo lo que he adquirido de manera financiada.

Analizar objetivamente lo que has acumulado

Esto dependerá de la edad, Diego Sosa pone el ejemplo de que si tienes 30 años deberías tener el valor de dos o tres salarios acumulados, mientras que a los 60 años “por lo menos se debe tener unos 20 salarios anuales para que se convierta en una inversión que me de dinero”.

¿Dónde estoy?

Es el presupuesto y el destino al que se está yendo el dinero, para poder saber cómo recortar para poder ahorrar. Hay gastos innecesarios, como los duendes que son pequeños, pero hay sumarlos son significativos. Es la razón de la importancia de hacer un presupuesto y ajustarse a él de manera fiel.

El asesor financiero recomendó evitar los gastos fantasmas como una suscripción en el gimnasio, si no la usas en un mes cancélala, al igual el servicio de streaming, tarjetas de créditos que no usas y demás que al sumarlo hacen mucho dinero. Asimismo, sugirió eliminar los gastos vampiros que drenan la “sangre financiera”, como los intereses de tarjetas de crédito, préstamos a 30 años porque duras unos 15 años pagando intereses, préstamos de consumo y otros que se tragan el dinero.

Define tus metas

Ponle fecha, ponle una cuota a esa meta, crea pasos para llegar.

Identifica las deudas

Según Sosa hay tres tipos de deudas, las no productivas, que son las que tomo y yo las pago, convirtiéndose en un problema financiero, porque a la larga se complica liberarse de ellas. Es necesario sacarse de la cabeza la creencia de que todo te lo mereces o adquirir cosas para “romper ojos”, para vivir de la apariencia, como ir a sitios que no puedes pagar, o artículos que no están al alcance de tus finanzas “las personas realmente exitosas no dependen de la opinión de los demás”. Está mal hacer deudas para pagar deudas.

En su lugar el experto sugiere las deudas productivas, que son las que yo tomo y otra persona paga, por ejemplo, si compro algo y lo vendo, puedo pagar las cuotas con ese ingreso, es decir buscar dinero para crear dinero.

Y mejor que las anteriores son las deudas súper productivas, que son aquellas que yo tomo el préstamo, la otra persona paga y yo me quedo con el inmueble, por ejemplo, comprar un apartamento de 4 millones teniendo 2 millones que reuní y dos millones de un préstamo, pero al alquilarlo a otra persona y ese monto paga la cuota, al finalizar es el alquiler el que paga el préstamo y el apartamento es mío.

El camino hacia una vivienda propia. Es el sueño de muchas personas, pero lo inteligente es ahorrar para endeudarse lo menos posible. A optar a una que se acerque lo más que se pueda al presupuesto, a no crear necesidades que en el momento no se tienen, como adquirir algo grande para unos hijos que todavía no existen.

Aprovechó para invitar a los padres de hijos en los 20 años y viven en la casa, a establecerle una cuota para los gastos del hogar porque es introducirlos a la realidad de la vida y es liberarse para poder ahorrar.

Tipos de ahorros

| Penahorro. Es un ahorro planificado a corto plazo, como la compra de una nevera.

| Metahorro. Es un 10 o 15 por ciento de todo lo que se recibe y cuando llegue el momento de dar un paso importante que implique dinero pueda resolver. Invitó a guardar de todo lo que se recibe automático y sistemático, no gastar todo lo que recibe.