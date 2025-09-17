Inicia la temporada de CAYE en Ágora Mall

Santo Domingo, septiembre de 2025. – Hoy arranca oficialmente la temporada de CAYE con una serie de actividades en Ágora Mall, junto a nuestros aliados estratégicos: Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, UNIBE, Billboard, Foro Caribe Naranja, Arquitecto, Fachadas RD, TIX.do y la Dirección Nacional de Mecenazgo.

La exhibición, disponible del 15 de septiembre al 15 de octubre, marca el rumbo hacia el Festival CAYE 2025, a celebrarse los días 18 y 19 de octubre, donde el arte, la creatividad y la comunidad se unen para continuar transformando a Ciudad Nueva en el primer Distrito Creativo de Santo Domingo.

“Durante este mes de actividades, el público podrá disfrutar de experiencias artísticas y culturales que reúnen a los creadores de las instalaciones de CAYE 2024, además de talleres y espacios participativos que invitan a repensar la ciudad desde la creatividad” así lo confirman sus creadores, Venus Patricia Díaz y Omar García, mejor conocido como Angurria, desde el Grupo EPREI.

CAYE es más que un festival: es una plataforma continua que impulsa el desarrollo cultural, económico y social del país. Con estas acciones previas al festival, reafirmamos nuestro compromiso de generar memoria colectiva y fortalecer la identidad creativa dominicana.