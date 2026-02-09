Infraestructura Escolar interviene plantel de Cayetano Germosén por fallas estructurales y proyecta nueva escuela

Bartolo García

La Dirección de Infraestructura Escolar (DIE) informó que inició un proceso de intervención técnica y reordenamiento del Centro Educativo Isabela La Católica, ubicado en el municipio Cayetano Germosén, provincia Espaillat, luego de detectarse serias fallas estructurales que colocan la edificación en estado crítico.

El anuncio fue realizado por Alexis Sosa, director regional Cibao Norte de Infraestructura Escolar, quien explicó que las autoridades encontraron obras paralizadas durante una visita realizada el pasado 18 de diciembre junto al director general Roberto Herrera y el ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista.

Sosa indicó que estas construcciones, entre ellas el techado y nuevas aulas del nivel inicial, fueron reactivadas de inmediato como parte de una respuesta rápida ante la situación del plantel.

Sin embargo, una evaluación técnica más profunda reveló que varias áreas del centro no reunían condiciones mínimas de seguridad, por lo que se procedió al desalojo de los espacios con mayor vulnerabilidad.

“Priorizamos la integridad de los estudiantes y del personal docente, reubicando a los alumnos en zonas seguras mientras avanzan los trabajos correctivos”, precisó el funcionario.

Como parte del proceso, equipos técnicos realizaron un levantamiento integral para identificar los puntos donde se instalarán aulas auxiliares o prefabricadas que permitirán mantener la docencia sin interrupciones.

Además, se trabaja en la proyección de una nueva escuela moderna, diseñada acorde a las necesidades actuales de la comunidad educativa del municipio.

En las labores participan ingenieros especializados encabezados por Héctor Arnaud y Víctor Nicolás Zacarías, junto a técnicos locales de Infraestructura Escolar de Espaillat y Santiago.

Por su parte, el director del centro educativo, Juan Amaury Rosario, valoró positivamente la rápida respuesta de las autoridades y el seguimiento continuo a la problemática.

“Agradecemos la diligencia mostrada por Infraestructura Escolar, el respaldo del Ministerio de Educación y el acompañamiento permanente de las autoridades”, expresó Rosario.

El director aseguró que los trabajos se mantienen activos diariamente, con personal técnico y equipos pesados laborando incluso en jornadas extendidas.

En la actividad también estuvieron presentes Carlos Pérez, director del Distrito Educativo 06-06; Julio Abreu, alcalde de Cayetano Germosén; y Urbana Camacho, representante de la APMAE, quienes respaldaron el proceso de intervención.

Finalmente, Alexis Sosa anunció que en los próximos días se informará la fecha de inicio de instalación de las aulas prefabricadas, reiterando que la meta es construir un centro educativo seguro, moderno y digno para los estudiantes.

