INFOTEP promueve desarrollo sostenible en conversatorio sobre manejo de residuos sólidos

Bajos de Haina, San Cristóbal. – Con el objetivo de garantizar el desarrollo sostenible y medioambiental del país, el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), llevó a la comunidad Los Bajos de Haina el conversatorio “Los residuos sólidos y su aprovechamiento en beneficio del medioambiente”.

La iniciativa forma parte del conjunto de acciones estratégicas del INFOTEP a través del programa VIDA SOSTENIBLE y del Proyecto de Sostenibilidad Medioambiental 3R, orientados a evitar la contaminación de los entornos y asegurar la sostenibilidad del planeta.

Además, involucró la participación activa de todos los comunitarios, empresarios, empleados, participantes y facilitadores a nivel nacional.

La ambientalista y artesana ecológica Ysmeira Germán, junto al experto en liderazgo Rubén Sánchez, disertaron sobre la importancia de separar y procesar los residuos sólidos, al tiempo de promover la energía limpia y evaluar los hábitos de consumo. Durante sus intervenciones, destacaron la necesidad de impulsar la economía circular y fortalecer la educación ambiental como ejes fundamentales para el desarrollo sostenible.

“Tenemos que hacer conciencia sobre las consecuencias de la contaminación de cara al presente y las futuras generaciones. Ayudar al medioambiente es ayudarse a uno mismo. Es fundamental aprender a procesar los residuos sólidos que a diario utilizamos”, apuntaron los expertos.

Asimismo, hicieron referencia a la Ley General 225-20 de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, promulgada con el objetivo de prevenir la generación de desechos y fomentar su reducción, reutilización, reciclaje y valorización.

Subrayaron que esta normativa establece un marco legal esencial para garantizar la adecuada gestión de los residuos y contribuir a la preservación del medio ambiente.

Conciencia ecológica

De su lado, el director de la Regional Valdesia de INFOTEP, Odelis Matos Flores, dijo que la entidad ha desarrollado una serie de campañas, acciones y proyectos vinculados a mejorar, no solo el medio ambiente, sino también el uso de materiales desechables por instrucciones del director general, Rafael Santos Badía.

“El tiempo que tarda en degradarse una botella plástica en el medio ambiente puede superar los 400 años, y a diario vemos cómo los ríos se ven afectados por este tipo de desechos. Con el reciclaje podemos evitar que estos plásticos lleguen a los ríos y al mar, reduciendo así su impacto negativo en los ecosistemas acuáticos. De ahí la importancia de preservar el medio ambiente, ya que garantizar su cuidado no solo protege la biodiversidad, sino también la calidad de vida de las presentes y futuras generaciones.”, apuntó Matos.

Pasos firmes y constantes

El conversatorio estuvo moderado por el encargado de Responsabilidad Social Corporativa del INFOTEP, Yoneidi Domínguez, quien destacó que continuarán llevando estas charlas a todos los rincones del país, contribuyendo a la sensibilización de las comunidades para el empoderamiento y la gestión de espacios sostenibles que garanticen la dinámica natural de los ecosistemas, el aprovechamiento y uso adecuado de los recursos naturales y la reducción de la contaminación.

En tanto, algunos de los participantes calificaron de muy oportuno el encuentro, resaltando el aporte del INFOTEP al cuidado del planeta.

“Valoro mucho la realización de este conversatorio, que nos recuerda el compromiso y la deuda que tenemos con el medio ambiente. Me pareció muy buena charla y entiendo que debe de llevarse a los barrios y centros educativos de esta comunidad”, refirió Yeicor Cristian, uno de los asistentes.

La actividad se desarrolló en el Centro Tecnológico José Francisco Peña Gómez del municipio de Haina, donde acudieron colaboradores, facilitadores y participantes de la entidad, así como autoridades de la zona y representantes de juntas de vecinos e iglesias de Haina.