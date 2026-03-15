INFOTEP presenta estrategia institucional para fortalecer la formación técnico profesional

Bartolo García

La directora general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, Maira Morla Pineda, sostuvo un encuentro con directores nacionales, regionales y subdirectores de la institución para socializar las principales líneas estratégicas que orientarán su gestión al frente del organismo.

La reunión se realizó en la Dirección Regional Metropolitana del INFOTEP, donde se presentaron los objetivos y prioridades institucionales alineados con el Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Presupuestario, además de recoger las opiniones y sugerencias de los responsables de las diferentes áreas del país.

Durante su intervención, Morla Pineda resaltó que la planificación institucional debe mantenerse dinámica y flexible, de manera que el INFOTEP pueda responder a los cambios que experimenta el mercado laboral y a las nuevas demandas del sector productivo nacional.

La funcionaria señaló que una de las prioridades iniciales de su gestión será fortalecer el trabajo en equipo y promover una cultura institucional abierta a nuevas ideas, con el objetivo de impulsar el crecimiento y la consolidación de la entidad como referente de la formación técnico profesional en el país.

En ese contexto, la directora general presentó seis líneas estratégicas de acción, entre las que destacó la modernización tecnológica y la digitalización de los programas de formación, orientadas a ampliar la oferta educativa mediante el uso de plataformas y herramientas digitales.

Otra de las prioridades planteadas es la promoción de la inserción laboral de los egresados, fortaleciendo las alianzas con los sectores empresarial, laboral y gubernamental, así como iniciativas como el programa ProDual, que conecta la formación técnica con oportunidades reales de empleo.

Morla Pineda también enfatizó la importancia de la mejora continua de la calidad formativa y la actualización curricular, con el propósito de garantizar programas educativos con estándares de excelencia y certificaciones internacionales.

Asimismo, destacó la necesidad de fortalecer la plataforma financiera institucional, mediante la gestión de recursos y la creación de vínculos con organismos nacionales e internacionales que apoyen proyectos de capacitación y expansión de los servicios.

Entre las iniciativas estratégicas también mencionó la expansión de centros y servicios del INFOTEP en todo el territorio nacional, a través de mejoras en equipamiento, certificación de instructores e innovación en la oferta formativa.

Durante la jornada, Morla Pineda también realizó un recorrido por las instalaciones de la Dirección Regional Metropolitana, donde recibió muestras de reconocimiento por parte de colaboradores, quienes recordaron su trayectoria y su anterior gestión como directora regional de esa dependencia.

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