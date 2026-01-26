INFOTEP impulsa empleo local con graduación del primer Diplomado del Puerto de Cruceros de Cabo Rojo

Bartolo García

Cabo Rojo, Pedernales.– El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), en coordinación con la Fundación Genera ITM, graduó a 63 participantes del primer Diplomado Distintivo del Puerto de Cruceros de Cabo Rojo, una iniciativa pionera orientada a preparar talento humano local para la industria portuaria y turística.

Con esta cohorte, las instituciones consolidan una estrategia de formación técnico-profesional que articula esfuerzos del sector público y privado, con el respaldo académico de la Universidad Católica Tecnológica de Barahona (UCATEBA), ITEM Group y Port Cabo Rojo, enfocada en dinamizar la economía de la provincia Pedernales.

El acto de graduación fue encabezado por el director de Formación Profesional del INFOTEP, Luis Beltré, en representación del director general Rafael Santos Badía, junto a Lludy Terrero, directora de la Fundación Genera ITM, y contó con la presencia de la gobernadora provincial, Edirda De Óleo, autoridades locales, empresarios y miembros de la comunidad.

Beltré destacó que, desde 2023, la Dirección Regional Sur del INFOTEP ha fortalecido los procesos formativos mediante alianzas estratégicas con Port Cabo Rojo, ITM Group y la Fundación Genera ITM, alineando la capacitación con las necesidades reales de la operación portuaria.

“Venimos desarrollando acciones formativas directamente vinculadas a los sectores portuario, turístico, de servicios y de seguridad operativa, en coherencia con el crecimiento y la transformación económica de esta región”, afirmó.

De su lado, Lludy Terrero informó que, desde la implementación del programa en Pedernales, se han capacitado 2,747 personas a través de 129 acciones formativas, ampliando las oportunidades de empleabilidad y el desarrollo de competencias locales.

Precisó que, durante 2024, 384 personas accedieron a empleos temporales vinculados a la operación portuaria; de ellas, 156 cuentan actualmente con empleos fijos en Port Cabo Rojo, mientras que 228 se integran de manera temporal con cada arribo de cruceros.

Terrero agradeció el respaldo permanente del INFOTEP y el apoyo académico de UCATEBA Pedernales por facilitar sus instalaciones para el desarrollo del diplomado, así como la colaboración del sector empresarial involucrado.

La ceremonia se realizó en Baby Beach, un espacio recreativo dentro del Puerto de Cabo Rojo concebido como área de bienvenida y esparcimiento para los cruceristas, que forma parte del entorno operativo y turístico del puerto.

El Diplomado Distintivo del Puerto de Cruceros está diseñado para fortalecer competencias clave de la industria, con énfasis en calidad del servicio, hospitalidad, seguridad y sostenibilidad, pilares fundamentales del turismo de cruceros.

El programa incluye contenidos de servicio al cliente y atención al crucerista, comunicación efectiva, cultura y destino, nociones de inglés aplicado al turismo, prevención de riesgos y buenas prácticas en entornos portuarios.

Su implementación en Cabo Rojo busca asegurar que la comunidad de Pedernales cuente con personal capacitado para integrarse de forma directa y competitiva a la cadena de valor del turismo.

Las autoridades resaltaron que esta formación especializada contribuye a elevar los estándares del destino y a mejorar la experiencia del visitante, fortaleciendo la reputación del puerto y del país.

Con iniciativas como esta, INFOTEP y sus aliados reafirman su compromiso con la empleabilidad, la inclusión productiva y el desarrollo sostenible del sur, colocando a Pedernales como un referente emergente del turismo de cruceros en la República Dominicana.