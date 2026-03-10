INFOTEP fortalece vínculos con empresarios de panaderías de la provincia Duarte mediante la formación dual

San Francisco de Macorís. – El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) realizó un encuentro con empresarios del sector de la panadería de la provincia Duarte para impulsar la incorporación de nuevas empresas al Programa de Formación Dual (PRODUAL), como parte de su estrategia de vinculación con el sector productivo.

La actividad fue organizada a través del Departamento de Servicios Empresariales de la Dirección Regional Cibao Nordeste, con el objetivo de fortalecer la articulación entre el INFOTEP y las empresas, promover su integración al modelo de formación dual y fomentar la capacitación técnico profesional alineada con las necesidades reales del mercado laboral.

La iniciativa responde a las directrices estratégicas de la directora general del INFOTEP, Maira Morla Pineda, orientadas a impulsar una formación técnico profesional pertinente para el desarrollo productivo del país.

Durante la jornada se destacó la importancia de fortalecer el sector de la panadería mediante la formación de técnico en Producción de Panadería y Repostería, orientada a desarrollar talento humano calificado que responda a las demandas de las empresas y genere oportunidades de inserción laboral.

El modelo de formación dual combina la capacitación en los centros del INFOTEP con el aprendizaje práctico en las empresas, integrando formación y producción en un mismo proceso formativo.

Con esta iniciativa, la Dirección Regional Cibao Nordeste reafirmó su compromiso con el fortalecimiento del sector empresarial y la formación técnico profesional de calidad, impulsando alianzas estratégicas que contribuyen al crecimiento económico y al desarrollo social de la región Nordeste del país.

En el encuentro participaron representantes y propietarios de distintas panaderías de la provincia Duarte, así como delegados de la Cooperativa de Productores de Harina (COOPROHARINA), quienes conocieron los beneficios del modelo de formación dual y las oportunidades de participación para sus empresas.

Estas acciones se desarrollan bajo la coordinación del director de la Dirección Regional Cibao Nordeste del INFOTEP, Fernelys Berigüete, como parte de la política institucional de fortalecimiento de la formación dual y la vinculación con el sector empresarial.

Por parte del INFOTEP estuvieron presentes Cecilio Mejía, encargado del Departamento de Servicios Empresariales; Rosangel Mercedes, encargada de división; Marvelin Tejada, asesora del Programa Dual (PRODUAL); y Olmedo Jáquez, asesor legal de la Formación Dual.