INFOTEP fortalece la capacitación nacional con cuatro nuevos centros en 2025

Bartolo García

El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) amplió de manera significativa su presencia territorial durante el año 2025 con la inauguración de cuatro nuevos centros formativos, consolidando una red nacional que responde a las demandas del desarrollo productivo y social del país.

Con estas aperturas, la institución elevó a 63 el total de infraestructuras creadas en los últimos cinco años, como parte de una estrategia orientada a democratizar el acceso a la formación técnico profesional y fortalecer las capacidades laborales en distintas regiones.

Las nuevas instalaciones están ubicadas en Bonao, Jarabacoa, Puerto Plata y Sabana de la Mar, y fueron diseñadas para atender realidades económicas diversas, con programas alineados a sectores como la agropecuaria, el turismo, la industria, los servicios y la economía digital.

En Bonao, INFOTEP puso en funcionamiento el Centro de Formación Integral Río Yuna, desarrollado en alianza con la Fundación Popular y la Federación de Campesinos Hacia el Progreso, con un enfoque en medios de vida sostenibles y producción agropecuaria responsable.

Este centro ofrece formación en agroecología, agricultura sostenible, turismo ecológico, gastronomía, ventas, servicio al cliente y habilidades blandas, además de talleres en carpintería, informática, inglés, artesanía, cocina y gestión comunitaria.

En Jarabacoa fue inaugurado el Centro Tecnológico Mario Nelson Galán, una infraestructura concebida para responder al potencial ecoturístico y social de la zona montañosa del Cibao Central.

El centro imparte programas en electricidad, informática, programación web, ciberseguridad, marketing digital, contabilidad, idiomas, liderazgo e inteligencia emocional, y opera en las antiguas instalaciones del histórico Club Jimenoa, cedidas al INFOTEP como legado educativo.

En la Costa Norte, INFOTEP abrió un centro de capacitación en la Zona Franca Industrial de Puerto Plata, en coordinación con la Corporación de Zonas Francas, para beneficiar tanto a los trabajadores del parque como a las comunidades cercanas.

Durante la inauguración, el director general de la institución, Rafael Santos Badía, destacó que esta infraestructura contribuirá a dinamizar la economía local y a elevar los niveles de empleabilidad en la provincia.

En este centro se impartirán cursos en confección textil, informática, ciberseguridad, servicios administrativos, inglés, salud financiera, inteligencia artificial aplicada a negocios y marketing digital.

Asimismo, a inicios de 2025 inició operaciones la Escuela de Formación Técnico Profesional Villa Suiza, en Sabana de la Mar, provincia Hato Mayor, orientada a fortalecer las competencias del sector turístico del Este del país.

La escuela cuenta con modernas unidades modelo y talleres especializados para programas en recepción hotelera, gastronomía, bar y restaurante, camarista de habitación, masajes terapéuticos, enfermería, idiomas y bienestar integral.

Participantes y líderes comunitarios han valorado positivamente estas nuevas infraestructuras, resaltando su calidad, modernidad y pertinencia frente a las necesidades del mercado laboral local.

Con estas iniciativas, INFOTEP reafirma su compromiso de utilizar la formación técnico profesional como una herramienta clave para generar oportunidades, mejorar la calidad de vida de la población y fortalecer el tejido productivo desde los territorios.