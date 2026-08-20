INFOTEP abrirá en Barahona nueva escuela especializada en hotelería y turismo

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) anunció la inauguración de la Escuela de Formación Técnico Profesional Guarocuya, un nuevo centro ubicado en Barahona que estará orientado principalmente a fortalecer la preparación de personal especializado para los sectores de hotelería y turismo.

El acto inaugural será encabezado por el presidente Luis Abinader este sábado 22 de agosto, a las 3:00 de la tarde, con la participación de autoridades de Barahona y de las demás provincias que conforman la Región Enriquillo, así como funcionarios gubernamentales, representantes comunitarios e invitados especiales.

La apertura del centro responde a la creciente actividad turística que experimenta la región Sur del país, donde se desarrollan importantes proyectos destinados a diversificar la oferta turística de la República Dominicana y generar nuevas oportunidades económicas para sus comunidades.

En ese contexto, el INFOTEP destacó especialmente el desarrollo turístico de Cabo Rojo, en Pedernales, proyecto que se espera incremente progresivamente la demanda de trabajadores capacitados en diferentes áreas vinculadas a hoteles, restaurantes y otros servicios que integran la cadena de valor del turismo.

La Escuela Guarocuya tendrá como objetivo preparar el talento humano necesario para aprovechar las oportunidades de empleo y emprendimiento generadas por el crecimiento turístico, facilitando que residentes de Barahona y otras provincias de la Región Enriquillo puedan acceder a programas de capacitación técnica especializados.

El nuevo centro funcionará en las instalaciones del antiguo Hotel Guarocuya, localizado en la avenida Enriquillo número 15, en Playa Punta Inglesa, Barahona. El inmueble fue sometido a un proceso de remodelación y transformación integral para adaptarlo a las necesidades de la formación técnico profesional.

Con la puesta en funcionamiento de esta escuela, INFOTEP amplía su presencia formativa en el Sur y fortalece la preparación de trabajadores para el desarrollo turístico de la Región Enriquillo, procurando conectar la capacitación técnica con las nuevas oportunidades laborales y empresariales que surgen de las inversiones que actualmente se ejecutan en esa zona del país.