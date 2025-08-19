INDOTEL lanza 30 mil becas digitales para transformar la educación tecnológica

El programa Talento Digital RD busca preparar a jóvenes y adultos para el mercado laboral del siglo XXI, eliminando barreras económicas y sociales

Bartolo García

Santiago. – El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) anunció el lanzamiento de 30 mil becas gratuitas en el marco del programa Talento Digital RD, durante un acto realizado en el Gran Teatro del Cibao. La iniciativa ofrece formación en habilidades digitales intermedias y avanzadas, con el objetivo de reducir la brecha tecnológica y fortalecer la preparación de los dominicanos frente a las nuevas demandas del mercado laboral.

Este proyecto, apoyado por la empresa Cymetria y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), representa una oportunidad inédita para que miles de personas puedan acceder a la educación tecnológica de calidad sin importar su situación económica.

El presidente del Consejo Directivo de INDOTEL, Guido Gómez Mazara, explicó que el programa impulsa la transformación digital del país, al fortalecer el ecosistema de tecnologías de la información y la comunicación. “Estamos generando talento de alto nivel que permitirá a la República Dominicana avanzar hacia una economía basada en el conocimiento, la innovación y la competitividad global”, sostuvo.

Durante su intervención, Gómez Mazara destacó que aunque solo el 12% de los dominicanos se forman en áreas tecnológicas, quienes lo hacen tienen un 71% más de probabilidades de conseguir empleo. “Con estas becas estamos enviando un mensaje claro: la educación digital es un camino de esperanza y progreso, en consonancia con la visión del presidente Luis Abinader”, puntualizó.

La vicepresidenta Raquel Peña, presente en el acto, recordó que al inicio de esta gestión el país apenas contaba con 5 mil becas en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). “Duplicamos esa cifra en el primer mandato, y ahora nos proponemos superar las 30 mil becas en 2026, gracias al apoyo del Ministerio de Educación, el sector privado y aliados estratégicos”, aseguró.

Por su parte, Óscar Dueñas, CEO de Cymetria, afirmó que la clave para que el talento dominicano lidere la transformación digital regional está en “aprender a aprender”. Señaló que su empresa está lista para acompañar a los beneficiarios, garantizando que los conocimientos adquiridos se traduzcan en empleos reales y emprendimientos exitosos.

Desde la Dirección de Habilidades Digitales del INDOTEL, Darián Vargas expresó que “estas 30 mil becas son 30 mil milagros para transformar vidas”. Resaltó que la educación es el mejor pasaporte del mundo y que con voluntad las barreras desaparecen.

El programa Talento Digital RD utilizará la metodología Bootcamp, caracterizada por ser intensiva, inmersiva y orientada a resultados en corto tiempo. La formación incluye dos rutas: empleabilidad, enfocada en fortalecer perfiles profesionales e insertar a los becados en el mercado laboral, y emprendimiento, dirigida a quienes buscan innovar y crear negocios en entornos digitales.

Cada participante contará con un sistema de acompañamiento y monitoreo de expertos, que garantizará que las competencias adquiridas puedan aplicarse directamente en el ámbito profesional o en la creación de proyectos propios.

Estas becas también se suman a las 500 entregadas a estudiantes de escuelas públicas en la primera edición del premio al Mérito Estudiantil en disciplinas STEM, impulsado por el INDOTEL, lo que refuerza la visión de reducir la brecha digital en el país.

La convocatoria está liderada por INDOTEL con el apoyo de CYMETRIA #TalentMakers, empresa colombiana reconocida en América Latina por sus programas de formación digital. Los interesados pueden acceder a más información e inscribirse a través del portal www.talentodigital.gob.do.

El acto contó con la presencia de autoridades locales y nacionales, entre ellas la gobernadora Rosa Santos, el alcalde Ulises Rodríguez, el senador Daniel Rivera, el presidente del Senado Ricardo de los Santos, y representantes de entidades como Promipyme, OGTIC, CORAASAN y la Defensa Civil.

Con este lanzamiento, la República Dominicana reafirma su compromiso con el desarrollo de una sociedad más preparada y competitiva en el escenario digital, posicionando la educación tecnológica como pilar del progreso social y económico.

