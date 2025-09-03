Inaugurarán Clásico Infantil de Béisbol en honor a Altagracia Santos

Tuto Tavárez

Santiago, RD.– Con gran entusiasmo comunitario será inaugurado el próximo 14 de septiembre el primer Clásico de Béisbol de Pequeñas Ligas, dedicado a la destacada y querida deportista Altagracia Santos, en reconocimiento a su trayectoria y compromiso con el desarrollo deportivo de la ciudad.

La ceremonia de apertura tendrá lugar en el estadio de Los Jazmines, en la Zona Sur de Santiago, donde desde tempranas horas se concentrarán familias, vecinos y fanáticos para apoyar a los pequeños atletas que darán inicio a la competencia con la tradicional voz de playball.

El homenaje a Santos fue aprobado de manera unánime por los moradores de la zona, quienes la describen como una mujer ejemplar, respetada y amada por todos, con una vida dedicada a fomentar los valores del deporte y la sana convivencia en su comunidad.

En total, serán cinco equipos infantiles los que participarán en el evento: Altagracia Baseball Panthers, Top 12 Academy, Liga ARG, Escuela de Béisbol JC y Fat Boyz Cito Academy, todos integrados por niños de entre 11 y 12 años.

Los pequeños jugadores, en plena etapa de formación deportiva, han estado entrenando intensamente para mostrar sus mejores condiciones y hacer de este clásico una verdadera fiesta de talento y disciplina.

El Comité Organizador está presidido por figuras reconocidas del softbol local como José Rodríguez, Teresa Santos y Santiago “Pitufo” Paulino, este último integrante de la Selección Nacional. Su objetivo es garantizar un evento de calidad que enaltezca tanto al deporte como a la niñez.

Todos los participantes provienen de la Zona Sur de Santiago, lo que refuerza la intención de promover el béisbol infantil en esta parte de la ciudad y crear oportunidades para que los niños se desarrollen en un ambiente positivo.

Los organizadores hicieron un llamado tanto a los residentes como a los empresarios locales a respaldar la iniciativa, recordando que cada aporte suma para motivar a los infantes y garantizar el éxito de esta primera edición del Clásico.

Además de los juegos, el evento será un espacio de integración social, donde las familias podrán compartir y disfrutar de un ambiente sano, celebrando los valores de la amistad, la disciplina y la pasión por el béisbol.

La señora Teresa Santos, parte del comité y allegada a la homenajeada, destacó que este clásico es una oportunidad para sembrar esperanza en la juventud, fomentando el amor al deporte como alternativa a los desafíos sociales que enfrenta la comunidad.

Por su parte, vecinos de Los Jazmines resaltaron la importancia de dedicar el torneo a Altagracia Santos, afirmando que es un reconocimiento justo a una mujer que ha sido fuente de inspiración y ejemplo de constancia.

La inauguración está pautada para las 8:00 de la mañana, con un acto protocolar breve, seguido inmediatamente por los primeros encuentros entre las academias participantes, lo que dará inicio a una serie de emocionantes partidos.

Este evento se perfila como un punto de partida para futuras ediciones, con miras a convertirlo en una tradición anual que continúe apoyando la formación de nuevos talentos en el béisbol infantil de Santiago.

El Clásico de Pequeñas Ligas Altagracia Santos simboliza el esfuerzo conjunto de la comunidad, dirigentes deportivos y patrocinadores para dejar un legado positivo en la niñez y fortalecer la identidad deportiva de la Zona Sur de la ciudad.