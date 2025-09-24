Inauguran Liga de Softbol Tony Estrella en Puñal

Tuto Tavárez

PUÑAL, Santiago.-La Liga Tony Estrella, del Distrito Municipal de Puñal, puso en marcha su torneo de softbol 2025, donde militan jugadores de esta comunidad y zonas aledañas.

En la apertura el conjunto de los Laguneros de Laguna Prieta, vencieron en dos ocasiones.

Los serpentinero ganadores fueron Ángel Martínez y Rolando Rodríguez, cargando con las derrotas Johnny Tineo y José Ángel González.

Braylin Ortega y Jimmy Olivo encabezaron la ofensiva de los Laguneros de Laguna Prieta con 3 cohetazos cada uno en 4 turnos.

En el segundo desafió hubo un cerrado enfrentamiento entre los Búfalos y los Picapalos, que terminó 11-10 carreras.

Desde el montículo Nelson Estrella se llevó la victoria y Claudio Beato, cargó con la derrota.

La ofensiva de los ganadores fue liderada por Nelson Estrella, quien brilló con tres imparables, seguido por Endy Núñez, con dos por terreno de nadie.

Por los vencidos puso a sonar su bate Emin Betances quien descargó tres batazos válidos para igual número de imparables.

CEREMONIA

Previo a los encuentros se hizo una ceremonia, la cual fue conducida por el narrador Darío Jiménez y el comunicador René Sosa.

Luego del desfile de los equipos, Tony Estrella, quien preside la liga que lleva su nombre, dijo las palabras de bienvenida y agradeció a las empresas que han apoyado el campeonato.

El munícipe Miguel Reyes fue invitado a realizar el lanzamiento de la primera bola, para dejar iniciadas las hostilidades.

Los partidos de la Liga Tony Estrella son narrador por Darío Jiménez y un equipo de comunicadores, que deleitan el público presente con sus ocurrencias.