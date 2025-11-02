INAIPI refuerza medidas de seguridad para proteger a la primera infancia ante fenómenos atmosféricos

Bartolo García

Santo Domingo.– El Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) anunció la activación de su protocolo de prevención y protección para la primera infancia, como respuesta a los fenómenos atmosféricos que afectan el territorio nacional. La decisión busca resguardar la vida y seguridad de los niños y niñas de 0 a 5 años que reciben servicios en sus centros.

La directora ejecutiva del INAIPI, Josefa Castillo Rodríguez, dispuso la implementación inmediata de estas medidas, enfatizando la importancia de actuar con responsabilidad y rigor ante los niveles de alerta que emiten las autoridades nacionales.

La funcionaria instruyó al personal administrativo, equipos de gestión y coordinadores de centros a seguir estrictamente los lineamientos del protocolo, el cual establece acciones claras según el nivel de riesgo meteorológico.

Castillo Rodríguez explicó que las disposiciones aplicarán específicamente en los territorios señalados por los informes oficiales, garantizando una respuesta coherente y adaptada a cada zona donde opera la institución.

De acuerdo con el protocolo, cuando el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) declare alerta roja, los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) y los Centros de Atención a la Familia y la Infancia (CAFI) deberán suspender sus servicios de forma temporal, como medida preventiva.

En situación de alerta amarilla, se restringirá la asistencia de los niños y las niñas, pero el personal deberá mantenerse en sus funciones para asegurar la protección de las instalaciones y garantizar la continuidad operativa.

Mientras que ante alerta verde, la asistencia será normal y las actividades continuarán con vigilancia constante, manteniendo atención a las recomendaciones y boletines emitidos por las autoridades de socorro.

“Hemos instruido a todo nuestro personal a cumplir rigurosamente los protocolos de prevención. Nuestra prioridad siempre será la integridad y el bienestar de los niños y niñas bajo nuestro cuidado”, sostuvo Castillo Rodríguez.

La directora destacó que estas medidas se adoptan en consonancia con las indicaciones del COE, que alertó sobre la continuidad de lluvias durante las próximas 24 a 48 horas, según los pronósticos del Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET).

Asimismo, reiteró el llamado a las familias y comunidades a mantenerse informadas y actuar con prudencia frente a posibles riesgos derivados de las precipitaciones y los cambios climáticos.

El INAIPI, aseguró Castillo, reafirma así su compromiso con la protección integral de la primera infancia, garantizando entornos seguros y cuidados especializados aun en tiempos de emergencia.

Además de velar por la seguridad de los infantes, las disposiciones también buscan garantizar la protección del personal y el adecuado funcionamiento de los centros educativos y comunitarios.

Castillo Rodríguez expresó que estas acciones responden al mandato institucional y a la visión del presidente Luis Abinader de priorizar la seguridad ciudadana y el bienestar de las familias dominicanas.

El anuncio forma parte de un esfuerzo continuo del INAIPI por fortalecer la prevención y la respuesta ante situaciones de emergencia climática en todo el país.

Con estas medidas, la institución reafirma su misión de ofrecer atención oportuna y de calidad a la primera infancia, garantizando su derecho a crecer en ambientes protegidos, aun frente a condiciones atmosféricas adversas.

Al cierre, la directora reiteró que el compromiso de toda la estructura del INAIPI es trabajar en coordinación constante y actuar con sensibilidad, responsabilidad y transparencia para cuidar lo más valioso: los niños y niñas de la República Dominicana.