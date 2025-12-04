INAIPI fortalece estándares y consolida confianza familiar en los servicios para la primera infancia

Bartolo García

Santo Domingo.– La directora ejecutiva del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), Josefa Castillo Rodríguez, destacó los importantes avances que ha logrado la institución en la calidad de los servicios dirigidos a los niños y niñas de 0 a 5 años en toda la República Dominicana.

Castillo Rodríguez señaló que, desde su llegada a la institución, ha impulsado acciones concretas orientadas a garantizar que cada niño, niña y familia reciba una atención integral basada en altos estándares de eficiencia, transparencia y buen servicio.

Indicó que estos esfuerzos se reflejan directamente en los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) y en los Centros de Atención a la Familia y la Infancia (CAFI), donde se han reforzado los mecanismos de supervisión, gestión y acompañamiento, en coherencia con la visión del presidente Luis Abinader.

La directora afirmó que la mejora sistemática de los servicios ha generado una mayor satisfacción entre los padres, madres y cuidadores, quienes hoy expresan una confianza más sólida en el trabajo que realiza el INAIPI en sus diferentes comunidades.

“Esto ha permitido que los niños y niñas reciban servicios de mayor calidad, lo que se evidencia en la valoración positiva que las familias realizan del acompañamiento que se les brinda”, sostuvo Castillo Rodríguez.

Asimismo, resaltó los resultados alcanzados en las mediciones de desempeño institucional, señalando que estos avances han sido posibles gracias a un trabajo en equipo organizado, profesional y comprometido que caracteriza a la institución.

Entre los indicadores más destacados, mencionó la puntuación de 100 obtenida por el INAIPI en la Carta Compromiso al Ciudadano, reflejo de la excelencia y del cumplimiento estricto de los estándares de servicio definidos para la administración pública.

Además, indicó que en la evaluación del desempeño institucional realizada por el Ministerio de Administración Pública (MAP), la entidad alcanzó una calificación superior a los 91 puntos, posicionándose como una institución modelo en gestión pública.

Estos logros, explicó, representan beneficios tangibles para las familias, ya que garantizan procesos más eficientes, servicios más cálidos y profesionales más capacitados para atender la diversidad de necesidades de la primera infancia.

Castillo Rodríguez ofreció estas declaraciones durante la Semana de la Calidad 2025 del INAIPI, un espacio dedicado a reflexionar sobre los avances, retos y nuevas metas en la atención integral a la primera infancia.

Durante el evento se presentaron los principales logros del año, así como las estrategias que sustentan la mejora continua y la renovación institucional en áreas clave del servicio.

La directora reiteró que el INAIPI mantiene un compromiso firme con la excelencia y la innovación permanente, asegurando que cada acción esté orientada a fortalecer el desarrollo infantil y el bienestar de las familias acompañadas.

Finalmente, aseguró que la institución continuará trabajando para ampliar la cobertura, mejorar los procesos de atención y ofrecer un servicio humanizado y transparente, a la altura de las necesidades de la niñez dominicana.