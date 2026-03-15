Huguito Chávez presenta documental que rinde tributo a la televisión dominicana

Bartolo García

El comunicador y realizador dominicano Hugo Oscar Chávez debuta como director con el documental “Sábado de Color”, una producción que rescata el legado del histórico programa infantil creado por Rafael Corporán de los Santos y que marca un paso importante en su evolución dentro del mundo audiovisual.

La obra tendrá su proyección el 26 de marzo en Caribbean Cinemas Downtown Center, como parte de la programación oficial del Unibe Short Film Fest, uno de los principales espacios de exhibición para el talento emergente del cine dominicano.

El documental, producido por José Alberto Peña, rinde homenaje al emblemático programa “Sábado Chiquito de Corporán”, considerado uno de los espacios infantiles más influyentes en la historia de la televisión dominicana.

A través de testimonios, recuerdos y material audiovisual, la producción muestra cómo este programa se convirtió en una verdadera “universidad de la televisión dominicana”, de la cual surgieron más de 300 talentos que posteriormente destacaron como presentadores, productores, comediantes, músicos y técnicos.

Para Huguito Chávez, este proyecto representa un homenaje personal a la figura de Corporán de los Santos, quien además fue su padrino y una influencia determinante en su formación dentro del medio televisivo.

“Este documental es un tributo al legado de don Rafael Corporán de los Santos y a todo lo que representó para la televisión dominicana. Fue una figura que abrió puertas a cientos de talentos y que dejó una escuela en la comunicación y el entretenimiento del país”, expresó Chávez.

“Sábado de Color” forma parte de su proyecto final de grado y, al mismo tiempo, representa el inicio de un camino dentro del cine, consolidando al joven realizador como una nueva voz interesada en preservar la memoria cultural de la televisión dominicana.

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