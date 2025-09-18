Huella de orgullo presenta el Ball Mambo Imperial: La noche de las Nuevas Majestades

Santo Domingo – La organización Huella de Orgullo anuncia la celebración del Ball Mambo Imperial, un evento de ballroom que promete convertirse en una noche memorable para la comunidad LGBTIQ+ dominicana. La cita será el viernes 26 de septiembre de 2025 en 313 Mercedes, con apertura de puertas programada para las 5:30 PM.

La programación iniciará a las 6:00 PM con un Open Mic gratuito dirigido por Juan Carlos Ditrén, creador del espacio “Leer con Orgullo”, seguido del ballroom a las 7:30 PM. Este evento representa un encuentro único donde la elegancia imperial se fusiona con la autenticidad urbana, creando una experiencia para la diversidad sexual y de género del país.

El Ball Mambo Imperial presentará cinco categorías competitivas que retarán a los participantes a demostrar su máxima expresión artística. “Belleza Imperial – Rostro” invita a mostrar la belleza única de cada participante utilizando coronas, diademas o accesorios para la cabeza. “Huella Imperial – Pies” celebra los pies como cimientos del imperio, donde cada paso debe gritar realeza. “Pomposx – Pasarela” desafía a los competidores a dominar el arte del desfile americano y europeo. “Trono de Mambo – Hands Performance con Silla” transforma una simple silla en un trono imperial y deja que tus manos cuenten historias. Finalmente, “Seducción Real – Sirena Sensual” requiere elementos dorados obligatorios para representar la elegancia sensual de cada participante.

El jurado estará integrado por reconocidas figuras, entre las que se encuentran Bladimir Vive, Kandela Kandela, Adriana Diamond, Stalin Victoria, La Tía, Jonathan Klember, entre otras personalidades destacadas. Los chanters encargados de guiar la velada y aportar el sabor característico serán La Marchanta y Bryan Terrero.

La programación contempla múltiples actividades complementarias, incluyendo un sorteo abierto para todos los asistentes, la elección del “Favorito del Público” mediante votación de la audiencia, y la entrega de obsequios sorpresa. Asimismo, se realizarán reconocimientos especiales a personalidades destacadas de la comunidad y contará con la participación especial del artista queer “La Música”.

Los ganadores de cada categoría recibirán premios que incluyen kits de skincare, piezas personalizadas, accesorios, una cámara fotográfica y placas de reconocimiento, como celebración del talento y dedicación demostrados.

Esta iniciativa forma parte de las producciones de Ann Mercedes a través de Huella de Orgullo, plataforma emergente con miras a la visibilización y celebración de la diversidad y las voces históricamente marginadas en República Dominicana.

El Ball Mambo Imperial pretende ser una celebración de la diversidad, el talento y la resistencia cultural que define a la comunidad dominicana. En este espacio, cada participante y asistente se convierte en protagonista de una experiencia donde la expresión artística funciona como vehículo de empoderamiento y celebración colectiva.

Fecha: Viernes 26 de septiembre de 2025

Apertura de puertas: 5:30 PM

Open Mic: 6:00 PM

Inicio del ball: 7:30 PM

Lugar: 313 Mercedes, Zona Colonial, Santo Domingo

Boletas: Disponibles en tix.do

Información adicional: Instagram @huellaDeOrgullo