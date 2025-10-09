HOMS moderniza su experiencia digital con nuevo portal y centro de contacto

Bartolo García

Santiago. – El Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS) presentó su nuevo Contact Center y el Portal del Paciente (MiHOMS), acompañados del lanzamiento de una renovada página web oficial, homs.com.do, diseñada para optimizar la experiencia digital y garantizar mayor accesibilidad a pacientes locales e internacionales.

La iniciativa, según el centro de salud, busca ofrecer una plataforma moderna, intuitiva y adaptable a dispositivos móviles, que facilite la búsqueda de información y agilice trámites médicos como autorizaciones de seguros, coordinación de pruebas y agenda de citas diagnósticas.

El rediseño digital refleja el compromiso del HOMS con la transformación tecnológica y la atención médica de vanguardia, uniendo la calidad asistencial con procesos simplificados y cercanos, que ahorran tiempo a los usuarios.

Entre las nuevas funcionalidades destacan la posibilidad de consultar servicios, gestionar citas en línea y acceder de manera directa a información vital, consolidando al hospital como una institución pionera en servicios de salud conectados.

El subdirector general del HOMS, Dr. Héctor Sánchez Navarro, explicó que la modernización de la web es una “evolución estratégica” que convierte la experiencia digital del paciente en parte integral de la atención médica de calidad.

“En el HOMS entendemos que la salud comienza desde el primer clic. Esta plataforma está pensada para ser clara, accesible y útil, tanto para nuestros pacientes locales como para los internacionales que nos eligen como destino de turismo médico”, puntualizó Sánchez Navarro.

El hospital, acreditado internacionalmente por Accreditation Canada, reafirma con esta innovación su cumplimiento de los más altos estándares de calidad y seguridad, centrados en la atención personalizada y la evidencia científica.

El lanzamiento digital también se suma al enfoque de turismo de salud que impulsa el HOMS, con proyectos como el HOMS Health and Wellness Center, que incluye un hotel administrado por Marriott International y un centro de convenciones para visitantes internacionales.

El director general del hospital, Dr. Rafael Sánchez Español, valoró la importancia de este nuevo ecosistema tecnológico como una herramienta que evolucionará junto a la comunidad. “Este portal coloca el poder de la información en manos del paciente, con acceso a historial médico y gestión de citas en línea”, resaltó.

Agregó que la nueva etapa digital del hospital consolida al HOMS como una institución de referencia en la región: “Estamos orgullosos de dar este paso hacia una medicina más conectada, personalizada y humana, acorde con los estándares internacionales”.

Además de los avances digitales, el HOMS ha sido pionero en el país en la implementación de historias clínicas electrónicas y el uso de inteligencia artificial en radiología y cirugía robótica, consolidando su reputación como hospital del siglo XXI.

La infraestructura del centro, unida a sus procesos innovadores, lo convierten en un referente en la prestación de servicios de salud de alta complejidad, garantizando diagnósticos precisos y tratamientos seguros.

En el ámbito internacional, el hospital ha logrado posicionarse como uno de los principales destinos de salud en el Caribe, con una oferta integral que combina asistencia médica, turismo y bienestar, atrayendo a pacientes de distintos países.

Con este relanzamiento digital, el HOMS refuerza su visión de mantenerse a la vanguardia de la medicina moderna, integrando tecnología, seguridad y cercanía en cada etapa de la experiencia del paciente.

#eljacaguero #HOMS #SaludDigital #TurismoDeSalud