HOMS marca un hito en cirugía de columna con innovadora técnica endoscópica

Bartolo García

Santiago, República Dominicana – El Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS) continúa afianzando su posición como referente nacional e internacional en procedimientos médicos de alta complejidad. Esta semana, la institución realizó con éxito la primera cirugía de columna endoscópica por técnica transforaminal en el país, un abordaje que promete transformar la experiencia y el pronóstico de los pacientes.

La novedosa intervención, reconocida a nivel mundial por su carácter mínimamente invasivo, reduce considerablemente el trauma quirúrgico y acorta de forma notable el tiempo de recuperación. El procedimiento está diseñado para preservar al máximo las estructuras musculares y óseas, evitando incisiones amplias.

La paciente intervenida padecía de una hernia discal extraforaminal localizada entre las vértebras L3 y L4, con afectación de la raíz nerviosa L3 en el lado derecho. Esta condición generaba un dolor lumbar intenso que se irradiaba hacia las piernas, limitando de manera severa su movilidad y su calidad de vida.

Gracias a la intervención, el equipo médico logró corregir la patología de forma segura y eficaz, evitando las complicaciones habituales de una cirugía abierta tradicional. El resultado: una paciente con una recuperación más rápida y una reincorporación temprana a sus actividades cotidianas.

Dr. Andres Garcia, Dra. Capellan y Dr. Jose Dagon

El doctor Andrés García Núñez, especialista en ortopedia y cirugía de columna, cadera y rodilla, encabezó el procedimiento, acompañado por la doctora Jenny Capellán, anestesióloga del HOMS. A ellos se sumó la colaboración del doctor José Dagond, especialista colombiano con amplia experiencia en abordajes quirúrgicos endoscópicos.

La técnica se llevó a cabo utilizando tecnología de Maxmore Spine, compañía reconocida a nivel internacional por su innovación en equipos e implantes para cirugía endoscópica. Con una incisión inferior a un centímetro, se introdujo una cámara endoscópica para visualizar y extraer con precisión la hernia discal.

Uno de los aspectos más llamativos del procedimiento es que el paciente se mantiene bajo anestesia local y sedación ligera, lo que minimiza los riesgos y permite una recuperación más controlada. Este abordaje quirúrgico también reduce el sangrado y disminuye la necesidad de analgésicos en el postoperatorio.

Entre las principales ventajas para el paciente destacan: menor agresión al organismo, recuperación acelerada, menor tiempo de hospitalización —en algunos casos con alta el mismo día— y una disminución significativa del dolor postoperatorio.

Este tipo de cirugía está especialmente indicada para personas que, tras agotar tratamientos conservadores, no han logrado alivio efectivo y buscan una alternativa quirúrgica menos invasiva.

Con esta intervención, el HOMS abre un nuevo capítulo en el tratamiento de patologías de columna en la República Dominicana, incorporando técnicas que ya son estándar en países con altos índices de innovación médica.

El hospital reafirma así su compromiso con la excelencia clínica, el acceso a terapias de vanguardia y la constante actualización tecnológica para beneficio de los pacientes.

Cabe destacar que el HOMS es pionero en el país en el uso de cirugía asistida por robótica y cuenta con la certificación internacional de Accreditation Canada (ACI), lo que garantiza el cumplimiento de estándares internacionales de calidad y seguridad asistencial.

Esta acreditación, sumada a su capacidad para realizar procedimientos complejos, ha posicionado al HOMS como un referente en turismo de salud no solo en República Dominicana, sino también en la región del Caribe.

Con cada avance, el centro hospitalario consolida su liderazgo en medicina especializada, brindando esperanza y soluciones de última generación a pacientes locales e internacionales.

