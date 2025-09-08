Hobgarski se consagra en Punta Cana con doble triunfo en el W35

Bartolo García

Punta Cana.– La tenista alemana Katharina Hobgarski se proclamó campeona del Torneo W35 Punta Cana, luego de una intensa final disputada este domingo contra la argentina Luisina Giovannini, la gran favorita del certamen.

El encuentro, que mantuvo la tensión del público hasta el último punto, se definió en tres sets con parciales de 6-3, 5-7 y 6-4, tras más de tres horas de batalla en la pista.

Hobgarski, segunda cabeza de serie, sorprendió a todos con su consistencia y mentalidad, logrando imponerse a Giovannini en un duelo que puso a prueba la resistencia física y mental de ambas jugadoras.

La alemana mostró solidez en los momentos clave, defendiendo bolas de quiebre en el último set y aprovechando cada error de su rival para sellar la victoria.

Además del título individual, Hobgarski cerró la semana de forma perfecta al conquistar también la modalidad de dobles, junto a la polaca Weronika Falkowska.

La dupla venció en la final a las favoritas del torneo, la italiana Anastasia Abbagnato y la neerlandesa Stephanie Judith Visscher, con un marcador de 6-2, 7-5, consolidando un dominio absoluto.

Con este doblete, Hobgarski suma importantes puntos en el ranking internacional y se confirma como una de las jugadoras más destacadas en este nivel competitivo.

El torneo, que forma parte del circuito ITF World Tennis Tour, otorgó 35 puntos a la campeona, 23 a la finalista, 14 a las semifinalistas, 8 a las jugadoras que alcanzaron los cuartos de final y 4 a las que llegaron a octavos.

En total, el evento repartió 30 mil dólares en premios, lo que atrajo a jugadoras de diferentes países que dieron gran espectáculo a los fanáticos presentes en Punta Cana.

El director del torneo, Sergio Sabadello, resaltó la calidad de los partidos y el ambiente vivido en el complejo, donde el público local y extranjero disfrutó de una semana de tenis de primer nivel.

La organización estuvo a cargo de Fedotenis y Vilas Tennis Academy, con el apoyo de la ITF, Ocean El Faro, Head, El Nuevo Diario y H10, instituciones y marcas que hicieron posible el evento.

El árbitro principal fue Jimi Cardona, asistido por Francisco de los Santos, quienes garantizaron el cumplimiento de las reglas y el correcto desarrollo de la competición.

Este lunes comenzará un nuevo torneo W35 en el mismo escenario, lo que permitirá que Punta Cana siga siendo epicentro del tenis femenino internacional durante otra intensa semana de competencia.

La victoria de Hobgarski en Punta Cana confirma su excelente momento deportivo y deja al público dominicano con la expectativa de lo que sucederá en la próxima edición del certamen.

